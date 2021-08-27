為欺凌事件解畫︱Edan認向姜濤舉中指：朋友先咁玩！

人氣男團MIRROR 出道近3年愈見成熟團結，但昨日竟然突然傳出不和， 有爆料片指隊中「人氣王」姜濤疑遭Edan欺凌，兩度被對方以粗口手勢「問候」。Edan與姜濤昨晚回應時否認欺凌事件，強調大家是好朋友才會這樣玩。不過，Edan亦承認舉中指不正確：「男仔之間會玩得放啲。」

MIRROR出道以來人氣一直爆燈，12子雖然發展有高低但各有「鏡粉」支持，一直保持團結氣氛，不過團隊間難免有摩擦，初期曾發生過Anson Kong在音樂頒獎禮黑面事件，但後來已與柳應廷（Jer）「一攬泯恩仇」；亦有傳過陳卓賢（Ian）性格內向與隊員格格不入，但隨住各人成長及互相了解，近期已少有不咬弦新聞。怎料昨日有讀者爆料並「有證有據」傳來片段，驚爆「人氣王」姜濤疑似受到呂爵安（Edan）欺凌。

根據爆料片段顯示，姜濤正拍攝廣告，一名白衫男子背對鏡頭， 先向姜濤直豎拇指給Like，但吸引了對方注意後，竟然兩度向姜濤舉起中指，突然遭人「問候」的姜濤表現錯愕，顯得一臉無奈。而豎起粗口手勢的白衫男子雖然背對鏡頭，但爆料者亦提供了「證據」，指Edan的單人照與白衫男子所穿的服飾一致，力證舉中指的人正是Edan 。事件令人感到莫名其妙，雖然Edan憑ViuTV《大叔的愛》「介入」了姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）的「姜Son CP」，但3人在隊中反而感情愈來愈好，相信今次純粹是貪玩的Edan跟姜濤開玩笑。就今次欺凌事件聯絡MIRROR經理人花姐，但未有回覆。

而昨晚MIRROR出席活動接受訪問時回應欺凌事件，姜濤與Edan出場時有講有笑以行動碎粉不和，Edan說：「呢件事畀人話我欺凌，其實平時都係我畀人欺凌多，不過，呢個舉中指行為係唔正確，但係男仔之間會玩得放啲，亦都冇為意有Cam拍緊。同埋有留意開我哋，都知我哋好Friend 。」

姜濤受訪時則先搞笑扮喊，隨後笑說：「真係唔關事，男仔間會開呢啲玩笑，自己喺鏡頭前亦唔識收放，日後會留意番。」兩人皆指若果真的不和，就不會這樣做。隊長Lokman亦力撐說：「係好朋友先會咁樣人身攻擊。」AK說： 「佢哋都話咗我3年塊面好寬，又講高度、又講腳短。」姜濤與Edan又當面「夾口供」說：「我咁講啱唔啱呀？」並再強調雙方很好朋友。