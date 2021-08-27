家長必睇！4招控制近視

【特約報道】自從疫情以來，我們很多日常習慣都有所改變，當中包括小朋友的學習模式都轉為網課，經常要望着電腦，很多家長都擔心小朋友眼睛健康問題。本地作家及認可幼兒遊戲導師詩寧收集了家長們的疑難，並邀請了眼鏡88註冊眼科視光師(第І部分)陳苑芝(Bonnie)為大家詳細解答。

蔡司兒童近視控制鏡片 新加防病毒功能

經過詩寧的資料搜集，最多家長關注的是近視問題，因為這個年代無論大人或小朋友都會經常使用手提電話及電腦，近視加深的情況都相當令人擔心。Bonnie表示現時控制近視加深主要有4個方法，第一個是角膜矯形術，又稱OK鏡，透過晚間睡覺時佩戴高透氧硬性隱形眼鏡去改變眼角膜形狀，從而達到矯正視力的效果，多年來有不同研究指出這種方法能有效減慢近視加深速度。第二是使用低濃度阿托品眼藥水，這款藥水需要經眼科醫生處方，不可以隨便購買到。另外就是日間佩戴的軟性近視控制隱形眼鏡及驗配有控制近視功能的鏡片。「原來只是用鏡片已經可以控制近視加深的情況，真的很方便！我小時候未有這些技術，有些同學仔一旦有近視，只是短短一個暑假，就已經由200度加深至500度。」詩寧表示。Bonnie指出近年很多家長都選擇近視控制的鏡片，一來比較適合年紀較細的小朋友，而且相對方便及易適應。德國牌子蔡司的兒童近視控制鏡片已發展了十多年，提供了兩種方案給好動及文靜的小朋友，而且蔡司鏡片更有防UV，抗藍光及變色功能，小朋友進行戶外活動時可以得到更強的防護。最近更推出防病毒的新功能，小朋友日常去街或上學都多層保護，家長就安心得多。

專業護眼中心 提供一條龍服務

家長們另外關注的問題是應該多久驗一次眼，以及到哪裏驗呢？「一般驗配眼鏡的話，可以去到眼鏡88門市進行初步驗眼。我們建議小朋友由4歲開始，每年到眼鏡88專業護眼中心進行一次全面眼科視光檢查，確保小朋友於求學的黃金期能夠保持眼睛健康。若小朋友出現近視問題，視光師會因應近視狀況及視覺需要，建議合適的近視控制方案。此外眼鏡88亦提供眼科專科醫生服務，如小朋友需要接受阿托品近視控制，會轉介到我們的眼科醫療中心由醫生跟進。」Bonnie建議。詩寧對現在的眼鏡店服務如此多元化大感驚訝，對於家長來說確實方便了很多。她續問：「除了多些望遠的景物之外，還有甚麼方法可以保護小朋友的眼睛？」Bonnie建議小朋友可以按20/20/20法則放鬆眼睛，即近距離工作每20分鐘便應該休息最少20秒，期間應望向20呎外的景物，讓眼睛有足夠的休息。另外每日進行最少30分鐘的戶外活動，但要注意，盡量避免於陽光最猛烈的時間進行，以及佩戴有防UV功能的眼鏡或太陽眼鏡，讓小朋友眼睛避免受紫外線的傷害。

現凡於9月30日前到眼鏡88驗配蔡司兒童近視控制鏡片連眼鏡框套裝，可獲7折優惠，詳情可到眼鏡88 Facebook以pm查詢。