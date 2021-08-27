【哪裏不止駿業里】觀塘仲有多元市集呀！

講起觀塘，大家個腦就彈出「塞車」兩個字，塞到有網絡平台將樂隊Dear Jane的Hit歌《哪裡只得我共你》改編為《哪裡只塞駿業里》，可是，觀塘真的只有塞車嗎？由今天開始，連續兩個周末，觀塘都有別具特色的期間限定市集舉行，有得買又有得玩，去吧！

【茶與藝的結合】

文青除了睇書睇戲飲咖啡，還可以飲茶！啟田商場推出「夏日 More More 茶。好物市集」，夥拍著名餐飲供應商帶來多項體驗及藝術展覽，同時請來多位茶藝達人分享泡茶心得，以及品茶文化，更特設「DIY 精品茶包」專區，首推3款市集限定、非零售的精品茶葉茶包，完成指定活動更可自己設計包裝及挑選口味，製作個人化茶包。另外，逢周末舉行的「好物市集」更邀請了逾 30位手作達人及特色攤檔，搜羅不同的特色茶製品、布藝品、押花藝術品、擺設精品等。喜歡DIY的朋友，更可參加花茶蠟燭及茶畫工作坊，發揮個人創意。

逛到最後，不如欣賞埋由香港設計學院學生以「茶及 Kaka 下午茶派對」為題，創作出的不同形式藝術品！如果你是追星族，一定要留意歌手應智越（細貓）及梁釗峰特別為活動設計並附上親筆簽名的期間限定茶包包裝，而近期大受歡迎的練美娟（娟姐）更會於8月28日現身市集，化身一日店長。

【黑與白的世界】

黑與白是兩種和而不同的顏色，同時是最簡約的存在，一光一暗各有着獨特魅力，如果你亦是黑白簡約系的粉絲，就別錯過由「集 Hub Market」於8月27日至29日舉辦的「Black List Market」（黑白市集），在這個主打黑色與白色的市集中，集合了接近60檔黑白攤檔，包括黑白塔羅、自家設計服飾、飾物、香氛蠟燭、植物、身體護理、特色食品、黑白水晶及手作小物等，將黑與白演繹得別具格調。

此外，場地亦設有工作坊及黑白主題的打卡位，玩樂、打卡兩不誤，入場更可獲得無酒精啤酒一支，送完即止。