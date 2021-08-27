方皓玟個唱賣大包　黑Bra擘腿半裸猛男任佢摸

歌手方皓玟（小明）一連4晚在紅館開騷，昨晚（26日）首場，演唱會上她不停換衫及換假髮，低胸露腰晒背，若隱若現，連火都玩埋，睇到觀眾嘩嘩聲。開場時她披着破爛斗篷，連唱《分手總約在雨天》和《Freedom》，之後脫下斗篷，露出裏面的黑Bra，惹來全場尖叫。

之後她換上一襲低胸晚裝，有12位半裸猛男為她伴舞，獻唱《Won't You Stand》《Let's Say》和《唵嘛呢叭咪吽》掀起高潮，小明不單止大晒椅子舞，又拗腰又擘腿，其中一Part，眾猛男全瞓在台上一張長枱上，將小明抬高，以人肉輸送，她於半空被輸送期間，依然沒有停過在唱。

演唱會嘉賓有歌手林家謙驚喜現身，因家謙沒有戴眼鏡，初時未被發現，當觀眾認出他時，興奮得大叫，他與小明合唱《聽風》後，家謙再自彈自唱《一人之境》。另一嘉賓是小明的小師妹章尾而，在台上獨唱，提到請小師妹的原因，小明說因為自己一直有個心願，希望用自己微小力量，透過音樂給世界帶來更加美好，去追求和努力不為自己，而是為下一代年青人。Encore時再度換上白色露背晚裝獻唱《你好嗎》和《願》演唱會結束。