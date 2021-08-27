入行11年！鄭欣宜恨拎女歌手獎：摸吓都好

歌手鄭欣宜（Joyce）及師弟ANSONBEAN、樂隊太極、菊梓喬、施匡翹等，現身會展為新城電台台慶音樂會表演。其中Joyce騷後受訪指起碼有成大半年冇踩上會展舞台，對上一次應該是頒獎禮場合，不過自嘲當時冇攞獎，多年都跟獎項無緣，但講到她今年推出的《@princejoyce》及《先哭為敬》成績都好好，均獲5台冠軍歌殊榮，她難掩興奮得戚笑謂：「係有少少威！好開心公司畀好多機會我出歌，終於唔使再做『年度歌手』、唔使每年只係出一首歌啦！（點慶祝？）未喎！會繼續加油、努力，好開心大家鍾意聽我唱歌。」

Joyce又直言希望在年尾頒獎禮可獲得獎項認同，適逢今年入行第11年，見有好成績之下特別想「掂」女歌手獎：「摸吓都好呀！其實我有摸過，但係其他人，要啲Luck都好呀！」至於問到幾時再開騷？她坦言隨時上得台：「好想開！有機會就想開！大、細場我都想開，總之就大小通吃，Hungry！」

另外，有指她明年滿35歲便可繼承媽咪6,000萬遺產，她無奈笑說：「覺得呢個好搞笑，由我廿幾歲講到30歲又講吓，今年又攞番出嚟講，其實冇所謂，都唔影響我嘅工作，我都係Keep住做好音樂、自己嘅嘢、拍好我嘅片、做好藝人呢個角色就得。」