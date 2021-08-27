快吞轟之魂︱保錡人氣過山車　食沙律都出事？

香港「宇宙天團」ERROR以無厘頭殺出血路，當中最響朵嘅都要數因頻頻捲入桃色新聞嘅吳保錡最「吸睛」，皆因佢最近竟然被稱為「港版吳亦凡」，仲爭啲由娛樂版跳到入港聞，點知佢嚟一招「破冰轉身」，主動「自我馬賽克」貼上反省中3字喺面，人氣幾乎冇跌反升！

2018年佢由ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》進入20強而令大眾認識，力Sell Rapper實力嘅佢，當時被節目組公開笑個樣似足「少年八両金」，更試過被網友逼到佢開Live爆粗大鬧：「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？（下刪300字）」一聽就知佢好夠火，搞到好多網友都唔妥佢嘅寸嘴性格。

之後佢被選中同《造星》參賽者肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）和193（郭嘉駿）組成男子偶像組合ERROR，拍攝《花姐ERROR遊》系列節目，當中怕辣嘅佢敢於挑戰地獄勁辣拉麵、終極劣食等，一句「快吞轟之魂」直啪落肚，加上唔怕死挑戰「蜂衣」、忍受凍水扮初號機、玩笨豬跳喊到眼淚鼻涕出晒嚟等，被讚係敢做真男人，成為網友眼中嘅「綜藝之王」！

不過佢更為人所認識嘅，一定係佢今年初被前女友Carrie連環爆料N次出軌，更背住自己秘戀「宅男女神」張沛樂（沙律），加上多位女網友聲稱佢係「偷食慣犯」曾發生關係，全城食晒花生。雖然當時佢公開認戀沙律，不過都搞到要暫停演藝工作，點知佢一個「破冰轉身」，出席活動時扮蠟像唔郁企ERROR 3子後面，又喺節目中甘願被打格仔，就連玩直播都一直戴住「反省中」眼罩，估佢唔到咁就成功平息公憤。

你以為咁就完？去到今個月，佢嘅昔日歌手好友韓子亮（前名：韓梓亮）因被保錡重提搶咪事件，佢突然喺社交網發文聲稱「香港某組合成員涉迷姦」、「手頭上已經有7個畀你食過嘅事主準備企出嚟」等嚴重指控，三番四次Tag保錡，搞到佢再次陷桃色風波。認真黑仔嘅佢，今次雖然冇被雪藏，不過有晒「經驗」大玩玄味，大談哲學理論：「每一日都係新嘅一日，冇得回頭望，每一日都做好自己。」唔知佢最後拆唔拆得掂呢？

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