《尚氣》英國首映　劉思慕受訪向「老竇」梁朝偉示愛

漫威首部華人擔正的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)昨晚於英國倫敦舉行首映禮。除了男主角「尚氣」劉思慕(Simu Liu)之外,「尚氣媽」陳法拉、「尚氣姨」楊紫瓊等都有出席。其中法拉以白色露肩晚裝現身,相當搶鏡!不過飾演「尚氣」父親的梁朝偉繼續缺席。

Simu亦有於社交網放首映照並留言自己因嚴重時差而好眼瞓。而早前他接受台灣傳媒訪問時也有提及與「老竇」梁朝偉合作感受。他說:「佢雙眼非常迷人,唔使講嘢已能傳達千言萬語。」而他更不忘搞笑向梁朝偉「示愛」:「我願意追隨梁朝偉到天涯海角」。他表示在學生時期已愛上梁朝偉的所有電影,而他們在拍戲空檔時都有交談,有次他得知梁朝偉非常熱愛刺激的戶外運動,「佢鍾意滑浪、滑雪,仲問我下次要唔要一齊去做運動,我當時心諗:『我嘅天啊,梁朝偉,你要我做咩,我都願意』」

除了梁朝偉之外,原來Simu亦自爆愛周杰倫!他說:「我好喜歡周杰倫,我覺得《安靜》呢首歌好適合用嚟形容呢部電影父子嘅關係。」