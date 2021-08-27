好耐冇上過台！蘇永康唱兩首歌竟然嗌怯

久未上台獻唱的歌手蘇永康，昨晚（26日）現身會展為新城電台台慶騷擔任打頭陣嘉賓，帶來《那誰》及《越吻越傷心》，受訪時他直言已「餓騷」成年，自爆臨上台前竟然有點怯：「幾十年嚟做騷都未試過咁！（淨係唱得2首歌夠唔夠喉？）有得表演就已經好開心，同電台合作咁多年，一邀請我就嚟。（幾時到你開騷？）嚟緊10月、11月都有個騷，海外演出有幾個，但全部都延期中。」

唔知梁漢文出事

講到老友梁漢文於內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》跟陳小春及謝天華綵排時，不慎踏空跌落舞台，額頭「爆缸」、膝頭亦感到痛楚，蘇永康聽到老友「出事」極愕然，緊張問對方情況，得悉他做完治療後繼續敬業上台表演即騷一口氣：「最緊要人冇事！我知佢好痛都會堅持上台，佢份人係咁，我會晏啲問候吓佢，希望佢盡快好番。」蘇永康續爆料話以前Big Four表演時都經常「蝦碌」走錯位，又爆試過發生「工業意外」：「有次開完騷用棉花棒清潔耳仔嘅時候，舊棉花仲留喺耳仔入面，拎番嗰陣仲唔小心整到耳膜，好彩聽力冇受損。」

問到可會心郁郁想參加內地綜藝節目？他笑話有都不會抗拒，但另一方面亦心繫屋企：「要照顧囝囝都唔可以離開得太耐，之前離開香港5個星期，每日視像佢都嬲到唔啋我走咗去！加上依家離開做嘢最少都要2個星期隔離，呢個成本太大。（5個星期係極限？）咁又未試到極限，但都要慢慢適應。」