陳小春送熱水壺有玄機！黃貫中自我檢討：火氣不要太猛

藝人黃貫中（Paul）向來是性情中人，其有話直說的性格，不時被指脾氣大。近日在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，一班「哥哥」給自己最開心認識到的「哥哥」送上禮物，結果陳小春向黃貫中送上一個熱水壺。原來熱水壺背後是有意義，陳小春解釋進駐《披》後的「第一個八卦事件」，就是Paul剛入住別墅時，就投訴沒有熱水壺，期間有人答應會補購，但最終不了了之，令Paul有點生氣並當場反問：「你耍我嗎？」

於是，陳小春就買了一個便攜式熱水壺送給Paul，令Paul立即會心微笑，陳小春說：「那種生氣就放在音樂裏面，生活裏面就不要那麼rock and roll（搖滾）了。」Paul接過禮物後，被陳小春幽了一默，他說：「我每一次用這個水壺，我都會檢討自己，以後這個火氣，真的不要太猛了。」他坦言把熱水壺一事鬧大，令人覺得他為了熱水壺就鬧人，被認定脾氣不好外，他也在社交平台發文承諾「收火」：「我的脾氣其實是為了大家而發，感謝你的水壺，它溫暖了我！哥哥說到做到。」大批網民支持他，更笑言陳小春今次送上的，其實不是熱水壺，而是滅火筒外，也有網民笑說陳小春的脾氣一樣不可看少！

另外，Paul和朱茵因分別要參加《披》及《請吃飯的姐姐》，同樣身在內地，女兒因要應付學業，由親人照顧下留在香港，不過他們每天仍和女兒保持緊密通訊。Paul發文說女兒問他，為何不快的日子過得特別慢，他聽後不知怎回答。朱茵說女兒也問她同一個問題：「老公，我也不懂回答女兒，只是心痛。」Paul說女兒愈懂事，愈令他心痛外，更自爆已有3個月未有跟女兒見面。