素顏返學嗌舒服　炎明熹仲未做晒暑期功課

4位「聲夢」學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美、詹天文及文凱婷，聯同胡鴻鈞（Hubert）於會展音樂會獻唱一段四大天王Medley，充滿青春活力！Gigi騷後受訪時指之前開麥花臣騷有獲Hubert探班支持，今次則是首次跟對方同台合唱，大讚他好好人、好Nice，有給予她唱歌上的意見：「啱啱唱咗好多前輩嘅歌，因為有練歌就冇乜壓力，其實練唱《愛的呼喚》嘅時候我想改個唱法，但大家聽完都話有啲奇怪，我就問Hubert老師，佢有教我掌握歌嘅感覺。」

Gigi又笑謂因今次是「處女」會展唱，起初對場地可容納的觀眾數目沒有任何概念，踏上舞台綵排時開始「淆底」：「嘩！好大！練歌嘅時候都未緊張，但臨出台幾秒就開始緊張，出晒手汗，不過好享受呢個舞台。」

講到暑假快將結束，升讀Form 5的Gigi亦就快開學，她直言好期待返學上堂，問到現時是否成學校的風頭躉？她笑說自覺不是，為人比較佛系：「唔會驚返學同學對我嘅感覺唔同咗。（返學會唔會唔慣冇化妝？）唔化妝舒服呀！因為唔使卸妝，對自己素顏有信心！（做晒暑期功課？）未呀！希望聽日會做好晒！」