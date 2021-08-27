逃稅風波︱國家廣電總局：不得邀請鄭爽參與製作節目

內地女星鄭爽今年四月捲入陰陽合同風波，其逃稅被罰2.99億元人民幣（約3.58億元港幣）後，同時意味着她的演藝生涯「凍過水」！國家廣電總局今日（27日）公布，不得播出她主演的電視劇《倩女幽魂》；各級廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與製作節目，停止播出鄭爽已參與製作的節目。國家廣電總局更公開表示，偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」違反法律法規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此「零容忍」。

國家廣電總局將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理，促進行業健康發展。

新華社評論鄭爽案件：「鄭爽案件查處彰顯公平正義，警示影視從業者加強自律。」內地官媒央視新聞評論指：「誰膽敢偷逃稅，誰就得付出沉重代價。如若一再玩火，葬送的是演藝生涯，毀掉的是自身形象。」另一內地官媒人民日報批評：「身為公眾人物，更須以身作則，法律不會因名氣大而打折，道德標準不因你人氣高而降低。時刻繃緊法治弦，演藝之路才不會坍塌。」

現年30歲的鄭爽是內地的當紅花旦，與楊冪、趙麗穎、劉詩詩被封為內地四小花旦， 2014年開始，相繼憑《古劍奇譚》、《抓住彩虹的男人》一炮而紅。2016年再憑《微微一笑很傾城》推上事業高峰，吸金力強的她，於今年1月於上海買入市價達1.5億人民幣（約1.8億港元）的複式空中別墅，更將豪宅照片上載到微博。