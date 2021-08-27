振興本地遊！張敬軒開放文物大屋予市民參觀

歌手張敬軒（軒仔）孖同門歌手泳兒及曾樂彤為新城電台台慶騷表演，其中軒仔壓軸出場獻唱3首Hit歌《櫻花樹下》、《重頭開始》及《青春常駐》，炒熱現場氣氛！受訪時他笑稱唱完「消夜場」感覺良好，加上同場見到好多新一輩歌手，覺得樂壇充滿生氣，並預告之後會同後輩合作，而自己亦會推出新歌。

最近忙於搬屋、搬私人錄音室的他，表示向公司請了足足兩個月大假，同來自福建搬運叔叔建立深厚友誼：「全部識咗十幾年，每次搬都係佢哋幫我搞，好玩得！見今年租金有下調迹象就快啲搬。」他透露舊居文物大屋稍後會有個有限度開放，給予香港大學建築系同學、外校學生參觀，若疫情穩定的話，會再作公眾開放，以振興本地深度遊，問到屆時可會自薦做導賞員？他表示會擔任聲音導航，透過電話App作解說。

笑問會否特設「早餐區」？軒仔大笑說是「案法現場」，應該會是一個景點，所以可再作考慮，並大爆「遮遮」由去年10月到現在的知名度高過他，竟有做開早餐店的朋友撩合作：「邀請我做間早餐Pop-up store，但真係冇辦法，佢個工作簽證唔允許，如果唔係一早開！其實前幾日梁祖堯試過『遮遮』嘅手勢，佢都面有難色，唔想再增加『受害者』，我都食到有麩質敏感，吸入量太大，哈哈！有時個肚會唔舒服、皮膚會唔好。（戒晒麵包？）少食，同『遮遮』一齊進行168斷食法，有個表會互相畫進度。」

話雖如此，軒仔都有大讚『遮遮』手藝有進步，最近做先頭部隊去上家政班，先學習調節煎牛扒的火喉，但他抵死形容製成品有咁上下「年紀」：「暫時煮出嚟個熟度係同佢年齡成正比！其實我要求好簡單，煮我呢個年紀就得啦！」又說「遮遮」近日榮升做婆婆，本應是開心事，但成日見她匿埋廚房喊：「佢個孫喺美國，唔知幾時先有得見，我Size大得滯扮唔到BB，惟有安慰佢，出去同佢食餐飯。」