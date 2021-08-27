嘲有人只靠樣出道！Lucas@NCT自爆用呢招入行

韓團NCT的22歲香港成員黃旭熙（Lucas）日前驚爆桃色醜聞而高踞熱搜榜，其父母分別是香港人與泰國人，家中還有一名弟弟。而身高1米83的Lucas擁有一雙大眼睛加上帥氣外表，而且能操廣東話、普通話、英語、韓語與泰語5種語言，故出道短短3年，一直獲得韓國SM事務所力捧。除了曾為同門師姐少女時代隊長泰妍的歌曲《All Night Long》擔任Featuring，又頻頻亮相雜誌及出席大型時裝騷。

Lucas日前被爆私下撩粉絲上床兼一腳踏幾船，形象盡毀，更被爆經常講隊友及練習生的壞話，勁踩無法出道的練習生是廢物，又說隊友不努力練習，甚至搶了自己的時尚資源，又嘲有人一點實力也沒有，僅憑一張臉便可以出道。

不過，Lucas亦曾在韓國綜藝節目《認識的哥哥》中，自爆於2015年參加SM事務所在港舉辦的全球選秀，面試時沒有即場表演歌舞，僅擺了3個Chok爆甫士便順利過關，簽約成為SM旗下練習生，似乎他自己也同樣僅憑一張臉便成功通過面試而入行。