MIRROR繼續冇夏天　高溫下着西裝顯魅力

MIRROR果然是「沒有夏天」！話說12位成員昨天出席尖沙咀一個手機宣傳活動時，竟一律穿上秋冬裝示人，而所謂的秋冬裝不是普通一件長袖恤衫、上衣、外套加長褲，而是一套厚厚的西裝！不過他們身上的西裝大有來頭，是美國時尚品牌THOM BROWNE的人氣設計。

要知道THOM BROWNE推出的西裝一向深受名人紅星追捧，連NBA明星球星LeBron James、G-Dragon權志龍等都是擁躉。其特色是顏色以灰調為主，設計着重輪廓多於功能性，尺寸較傳統西裝小（外國人稱之為Cropped）。另外，西裝後領位置領通常會繡上紅白藍三色的掛耳（Locker Loop），而手袖位也會加上「四槓環」標誌，十分搶眼。而今次MIRROR身穿的THOM BROWNE可謂各有色，「大叔CP」－教主Anson Lo和Edan及Anson Kong穿的是都是拼接款式，而Ian、Stanley及阿Jer都是以灰調示人；至於Frankie、Tiger、Alton及Lokman就齊齊以深色Tone的黑/藍展現型格。雖然高溫下穿厚衣，但十二子的高大身形加帥氣外形，將THOM BROWNE的經典學院派時尚魅力演繹得淋漓盡致，相信「老婆ssssss」見到必定心心眼！