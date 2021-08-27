涉逃稅近7,000萬　鄭爽點解要罰2.99億人仔？

內地女星鄭爽逃稅被罰2.99億元人民幣（約3.58億元港幣），當中涉及近7,000萬人民幣稅款，對於案中罰款有是涉稅的四倍、有的是五倍，根據上海市稅務局第一稽查局先公開查案的過程，並回應罰款的確定，是考慮到須區分其不同的違法行為：「依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十三條第一款規定，對納稅人偷稅的，由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上、五倍以下的罰款。本案中，考慮到鄭爽偷逃稅案件發生在2018年規範影視行業稅收秩序以後，主觀故意明顯，區分其不同的違法行為，稅務機關依法從嚴進行處罰。其中，對改變收入性質偷稅部分，處以4倍罰款；對收取所謂『增資款』完全隱瞞收入偷稅部分，由於情節更為嚴重，處以5倍『頂格』罰款。」

上海市稅務局指出，按照相關法律法規，對鄭爽依法追繳稅款7,179.03萬元人民幣（約8 620.98萬元港幣），加收滯納金888.98萬元人民幣（約1,067.53萬元港幣），並對改變收入性質偷稅部分處以4倍罰款，計3,069.57萬元人民幣（約3,686.11萬元港幣）、對收取所謂「增資款」完全隱瞞收入偷稅部分處以5倍「頂格」罰款，計1.88億元人民幣（約2.25億元港幣）。