速食漢堡　都可以好高質

漢堡包可算是趕時間醫肚的最佳選擇之一，深受外國人和港人歡迎，以往漢堡的配搭較為簡單，一塊扒加蔬菜和醬汁已完成，近年則配搭多樣化，用料變得高級，除了連鎖店不時推出新品，亦有新店開幕，想吃一個高質的漢堡，其實好簡單。

可持續食材

現時的漢堡，用料愈來愈高級，於灣仔新開的Boy n Burger推廣可持續發展的概念，選用本地農場蔬菜，肉類、海鮮和奶類等則可追溯來源，讓客人食得放心。如牛肉漢堡扒會選用英國草飼及穀飼牛肉製作，嫩滑又Juicy。招牌的Bobby Burger以芝麻麵包夾手打牛肉漢堡扒、本地蔬菜和秘製醬汁等，香口惹味。若想看朋友開心Share，可選擇精選迷你漢堡包組合套餐，除牛肉還有雞肉、魚柳和素肉等選擇，讓你輕鬆外賣回家慢慢歎。

升級火辣雞堡

不吃牛肉的話，雞肉漢堡是另一個選擇。Shake Shack近日新出期間限定的Dark Meat Hot Chick'n，不含抗生素的Dark Meat雞腿肉加牛油芝士醃製，經慢煮後再沾麵糊脆炸，外表灑秘製辣椒粉，再加辣醬椰菜絲、青瓜，雞扒外脆內嫩之餘，還有陣陣火辣的氣息，啱晒嗜辣之人挑戰。