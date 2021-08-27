藝人醜聞多︱中央定10條新規整治「飯圈」亂象

內地娛樂圈不斷爆出藝人醜聞，近日趙麗穎同王一博合作古裝劇《有翡》後再傳會合作，最後造成雙方粉絲互相攻擊；而之前吳亦凡涉強姦被逮捕，竟有粉絲聲稱要劫獄等，「飯圈」（粉絲組成的圈子）亂象受關注，中央網信辦發布10條新規，並稱為「清朗行動」：取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經理人公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕資訊、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為，全面肅清演藝圈惡習。

當中取消所有涉明星藝人個人或組合的排行榜單，嚴禁新增或變相上線個人榜單及相關產品或功能；不得誘導粉絲消費。進一步採取措施，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費，不得由未成年人擔任相關群主或管理者，限制未成年人投票打榜，明確明星粉絲團、後援會等線上活動不得影響未成年人正常學習、休息，不得組織未成年人開展各種線上集會等。

另外，為了維護健康良好的網絡秩序、傳遞社會正能量，不少藝人透過工作室紛紛寫下倡議書，表示會全力配合，當中藝人包括李冰冰、敖犬、肖戰、組合TFBOYS、韓庚、古力娜扎、范丞丞、王一博、楊紫、迪麗熱巴等，表示會一起努力共同維繫。