Land Rover Discovery小改款　豪華越野新基準

講到豪華越野四驅，大家第一時總是會想到Land Rover這個英倫越野車品牌。那自是當然吧，畢竟這個品牌多年來就是憑着強悍越野能耐雄霸車壇。繼去年新世代Defender抵港，最近輪到旗下最強多功能7座豪華SUV—Discovery小改款登場，搭載更高效能的48V輕混能系統，車載全地形反應系統及資訊娛樂系統等科技配置升級，不少內裝細節以至第二排座位設計經進一步優化，全方位提升至新基準。提供拍攝的輸港新Discovery為3.0 P360 SE 7S型號，雖屬小改款，但車上的改動也不少，綜合出以下11點：

規格表

車型：七座位SUV

引擎：直六渦輪增壓連48V Mild Hybrid

容積：2,996c.c.

最大馬力：360ps/5,500~6,500rpm

最大扭力：500Nm/1,750~5,000rpm

傳動：8前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：6.5秒

綜合油耗：10.6~11.3L/100km（WLTP）

車身體積：4,956×2,220×1,888（長×闊×高）（連側鏡及天線）