【人氣熱話】中環街市復活　特色餐飲進場

經活化的中環街市是近日城中盛事，當中除了有綠化休憩空間、社區表演和活動空間外，還會有過百間零售店和食肆。對愛吃之人來說，最令人關注就是餐飲，除小店外，有酒店集團亦推出不同的餐廳進駐，暫時有咖啡店、酒吧、烘焙店、各式菜系餐廳等進駐，大家欣賞完整幢建築物後，可以邊吃邊抖抖。

餐飲小店

茶啡酒俱備

茶、咖啡和酒各有捧場客，如朋友各有不同的喜好，有齊上述3款飲品供應的茶啡酒館I-O-N 就可滿足你的要求。這裏供應由咖啡師揀選的8款咖啡豆，客人可按喜好選擇口味，另外，調酒師將咖啡、茶等食材調配港式雞尾酒，如以咖啡紅豆冰作靈感製作Black and White Film，杏霜則變成Snow Fizz，食物方面，包括有油甘魚他他配氈酒浸西瓜，集花雕醉乳鴒、蝦及鮑魚於一身的醉醺醺等中西美食，客人亦可選擇精緻蛋糕配咖啡，休閒過一日。

氈酒做主角

除了手工啤酒，本地亦有自家的氈酒品牌，白蘭樹下於中環街市開酒吧，除了有多款以氈酒作主角的雞尾酒外，為了配合環境，亦創作出「賣魚勝」、「豬肉榮」和「菠菜蓮」等街市攤檔作主題的雞尾酒，可以邊飲邊感受周邊的氛圍。

港式小炒

香港人吃小菜愛鑊氣，多元化的廣東菜系深得大家喜愛，港式小炒店一喜選用廣東人愛玩的麻雀來設計外牆，相當搶眼。店內以親民小菜作主打，有方便快捷的粥粉麵飯，惹味的咖喱和地道小炒，如黃金炸魚皮、烤菠蘿咕嚕肉和各式燒味等，再來杯啤酒最是暢快。

意式風味

除了中菜，內裏亦有不同的菜式選擇，意大利餐廳Citta以家庭式意菜作主打，主廚曾於當地熱那亞學習， 菜式亦混合當地風格，除了多款意大利粉，還有即烤海鮮及烤肉等美食，讓客人感受到當地的風味。

烘焙滋味

專屬禮盒

有些人特地出門去捧場，如果買到特別版手信作留念，更加強對街市的回憶。餅店Nina Patisserie除了推出招牌蝴蝶酥、西餅、拿破崙等蛋糕外，特地以中環街市作設計靈感，推出分店的限定包裝盒，鮮黃禮盒相當醒神，自用或送禮均可。

港式創意

蛋撻、菠蘿包、雞尾包這些港式麵包，受歡迎程度歷久不衰，有些餅店亦與時並進，推出升級或全新創作，西餅品牌超群的新副線1966 烘焙聯盟，麵包西餅融入傳統和創意，改良版的蛋撻、椰子撻，傳統葡撻和玉桂蘋果撻外，甜食的選擇還有新設計的檸檬撻、紫薯軟心撻、抹茶流心撻和朱古力流心撻。鹹食方面，有西蘭花芝士火腿蛋批、菠菜芝士火腿椰汁批和白汁雞皇批，以及適合打卡的山形吐司、冬甩鬆餅及彩虹瑞士卷等。為了方便繁忙的港人，特設外賣午餐，包括有芝眼滑蛋三文治、芥末肉鬆三文治、韓式部隊三文治和咖喱牛肉三文治，配合現場即沖的樽仔港式奶茶或咖啡，簡單的午餐都可變得豐富。