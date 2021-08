馬來西亞鋼琴女神李元玲之前彈弓口,話唔再喺社交網擺性感相,測試Fans對佢嘅忠誠度,不過話口未完,佢就再擺跳芭蕾舞嘅爆乳相,真係講一套做一套。今日(27日)佢又再發功,喺社交網問網民鍾意佢邊隻髮色,並留言:「終於把頭髮留長到跟這頂假髮一樣長度, which hair color do you like ?」不過網民似乎對佢髮色冇乜興趣,反而將焦點落喺佢條低胸碎花裙度,有人仲講笑話:「你唔係唔再性感咩?」、「性感嘅你都係養眼啲!」叫佢繼續擺多啲噴血相添呀!