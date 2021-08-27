好耐冇見！小儀喪摸Edan腹肌攞福利

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）與小儀到水上樂園，為ViuTV節目《水著考有Feel》擔任主持。「正印」小儀笑言開心再見Edan，因對方很忙，約食飯都冇時間，惟有在銅鑼灣對方的廣告牌打卡。問到今次再見可有盡情爭取福利？Edan表示有畀小儀摸其腹肌，小儀笑言：「人哋嗰啲係6粒朱古力，但佢似係溶緊嘅朱古力，但相信佢好快會操到，頭先放飯佢都淨係食番薯同雞蛋。」

Edan表示過幾日會拍攝劇集《i.SWIM》的騷肌戲份，所以都要加把勁操練，問到可有信心操得到？他笑言：「Stanley、Alton操到好大隻，Jeffrey都係，我就惟有再努力。（驚唔驚被比下去？）冇辦法，硬食，Jeffrey有樣，Stanley同Alton就大隻。（咁你用咩取勝？）我都諗唔到，可能係新鮮感啦，因為套劇我零搞笑。」

問到小儀可有留意Edan疑似舉中指欺凌姜濤事件？她表示不知道：「但尋日（26日）都見到姜濤攬咗佢一下，係熟嘅朋友先會咁樣做（舉中指）。」Edan再次解釋：「我初頭見到都覺得幾搞笑，因為男仔之間玩得好癲。（例如？）唔講啦，但自己都會注意吓，我諗係工作地方嘅人影低，自己都會檢點吓。」小儀亦謂他們這些身為局外人當然想八卦，但幫口謂他們熟才會這樣做。