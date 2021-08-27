逃稅風波︱鄭爽終於蒲頭　發道歉信承諾按時交罰款

內地女星鄭爽捲入陰陽合同風波，她因逃稅被罰2.99億元人民幣（約3.58億元港幣），事件震驚娛樂圈。今日（27日）黃昏5時許，她終於蒲頭在社交網寫下道歉信，表示對於事件感到後悔和愧疚，向外界說對不起致歉，其道歉信如下：

致歉信

此時此刻，我非常地後悔和愧疚。

在配合稅務機關的調查過程中，我了解到，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，我沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。

稅務部門依法對我作出了行政處罰的決定。我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

出道十多年，我有幸跟隨着國家影視行業蓬勃發展的腳步實現了自己演員的夢想。我深知，我的每一步成長都離不開國家的培養；身為公眾人物，我獲得的一切都來自於大家的關注。我會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。

這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！

最後，再次和大家說聲對不起！請接受我發自內心的歉意！

鄭爽 凌晨3:15

2021年8月27日