回饋家鄉！楊秀惠捐贈物資予馬來西亞醫院

藝人楊秀惠之前由馬來西亞返港，打理生意、湊女之餘，亦不時相約圈中姊妹High Tea茶聚，日前，她就相約即將生B的岑杏賢見面，更向她教授不少育兒心得。雖然現時身在香港，但秀惠對家鄉馬來西亞都相當關心，尤其是現時那邊的疫情都仍然緊張，而秀惠一直都希望盡自己能力作出援助，相當有愛心。

日前，她幾經艱難，終於為當地的醫院找來一些急救用的醫療設備，日前醫院方面已收到物資，更拍照向秀惠答謝。秀惠接受東網訪問時被問到為何最初會打算購入這些醫療用品給當地醫院時，她謂：「其實呢間醫院係我同哥哥、妹妹出世嘅醫院，我睇到馬來西亞嘅新聞，馬來西亞嘅疫情比較嚴重，醫院都希望增添一啲設備去應付今次疫情嘅特別需要，所以我主動聯絡呢間醫院嘅officer，確認佢哋需要嘅醫療設備，然後先作出捐贈。」

不過，秀惠不諱言自己一個人的能力實在太渺小，當地很多不同的醫生都好需要幫助，「好大部分嘅醫療物質係一啲消耗性嘅產品，咁只要疫情一直持續，呢啲需求永遠都唔會減少，所以離解決問題仲有好遠嘅距離，希望多啲人可以一齊幫手，而我都係盡我自己嘅綿力，幫得幾多得幾多，今日我真係好開心，終於可以跟大家報告四台Fisher & Paykel PT101UK AIRO2 Humidifer with integrated flow generator（HFNC救命神器） 和所有相關配件已經送到Johor的Hospital Sultanah Aminah。」