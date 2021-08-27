193舉中指扮ERROR內訌　阿Dee被笑揸男！

男團ERROR到水上樂園，為ViuTV節目《水著考有Feel》擔任嘉賓，講到肥仔剛才玩遊戲時受傷整傷手指，他笑言：「頭先畀部相機整到，自殘。」講到MIRROR笑他們出矛招，他們表示今次出唔到，因為有水。提到MIRROR謂專攻肥仔和Dee，其他成員笑Dee是「遊戲界揸流攤之男」，簡稱「揸男」，保錡和193被指作戰能力最低，兩人即解釋：「我哋係認真玩遊戲，不過後尾趕收工。」Dee又笑言被MIRROR攻擊：「佢哋頭先用部鏡頭影住我，逼我承認係ViuTV一哥，咁我都承認咗，好大壓力。」193即問他：「咁強尼係咩？ 」他抵死回應：「佢係ViuTV一哥，我係全力支持ViuTV一哥。」

講到Edan疑似舉中指欺凌姜濤事件，4人表示不知情，193又抵死話自己可以隨時隨地舉中指，隨即舉中指，問他們可有面和心不和？Dee搞爛Gag說：「我唔知咩叫面和心不和，我淨係知道我由細到大住太和。」然後193就說：「冇留意，因為依家睇新聞全部都係MIRROR嘅新聞，我自己都Filter晒，不過都睇唔到自己新聞。」記者打趣他們可以做些新聞出來，193隨即又再向他們舉中指，Dee和保錡就作狀推肥仔，肥仔無奈表示：「佢哋鍾意啦，我比較臨善。」3人即場合演欺凌肥仔戲碼，場面搞笑。