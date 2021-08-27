裸背濕濕碎！林夏薇預告《七公主》有一幕仲堅...

藝人林夏薇（薇薇）今日（27日）穿上露肩裙現身劇集《七公主》的宣傳活動，問到薇薇在劇中繼裸背之後會否有更大膽場面？她表示：「多謝觀眾嘅支持，知道嗰場戲回響好大，嚟緊仲有好多突破，角色有唔同造型，我會重現王菲同林青霞喺《重慶森林》入面嘅經典造型。」她笑言裸背「冇乜嘢」，反而稍後有一幕要騷馬甲線，令她很大壓力：「我當時得兩星期時間去練馬甲線，拍完劇半夜返到屋企仲要狂操1至2個鐘，我個角色係情緒有問題，所以唔可以好圓潤，要比平時再瘦。」

薇薇在《逆天奇案》及《七公主》的表情備受好評，網民指她有機會登視后，她坦言：「做演員好被動，攞到角色會盡力做到最好，有時演員好鍾意個角色，觀眾未必鍾意同接受，要睇天時地利人和，好幸運遇到呢兩個角色，得到咁多網民支持同鼓勵，作為演員最開心係得到觀眾認同。（你鍾意邊個角色多啲？）兩個角色好唔同，《七公主》個角色身心方面都好大突破，要有唔同情緒變化，好大挑戰，好享受創作角色嘅過程。」另外，有傳她搬離山頂，她稱並沒有此事：「我一直住喺山頂，唔知點解會有咁嘅傳聞，經濟方面冇問題。」