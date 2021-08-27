黃貫中變「新手媽媽」　張晉「武」出色穩守第5

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今日播出第2集，多位全能哥哥分成8組後，於千名現場觀眾及專業媒體團面前首度亮相，上演精彩絕倫的「太空留言板演唱會」；然而在排位賽後，最後兩名「危險部落」需自選一名成員轉會，轉會失敗更要暫別舞台，相當緊張！

由黃貫中（Paul）與言承旭（Jerry）、張雲龍、陳輝和劉瑞瑞組成的「黃金剩鬥士」，上集排練歌曲《淒美地》時，被音樂總監陳偉倫直指表現鬆散，幸好今集節目中，5人狀態大勇，最終以大型舞台劇形式呈現魔幻森林的唯美氛圍，感動全場觀眾。

談到《淒美地》是一首講述「尋找」的歌曲，隊中「創意擔當」Paul透露，事前要求每位隊員回想一個關於尋找的故事：「他們說了很多心裏話，因為每個人都會思念不同東西，有些是人物、有些是地方、有些是時間，總之他們都很有幻想力，很有感情。」最終「黃金剩鬥士」排名第6，毋須落入危險區，Paul亦笑言團隊愈見默契，彼此就像兄弟姊妹；不過他卻自爆意外變身「新手媽媽」：「他們在討論的時候，覺得陳輝很像爸爸，我居然像媽媽，這太不搖滾了。」非常爆笑！

至於張晉、高瀚宇和白舉綱組成的「晉擊的瀚子」，敲定起用格鬥式八角籠舞台，展現歌曲《MMA》的打鬥元素；排練時晉哥還被封為「晉爸」，一手肩負動作指導重擔，專業的態度讓高瀚宇自願捱打：「被晉哥打一下真是值了，我完全是沉浸式欣賞，就像粉絲一樣！而且被晉哥編排武術動作，是我作為一個演員，非常榮耀的一件事。」

「晉擊的瀚子」在格鬥籠內飛簷走壁、展現滿滿的男人味，熱血沸騰的《MMA》舞台更獲得哥哥們一致讚好，武術之人趙文卓亦識英雄重英雄，大讚張晉編排用心：「創意環節打出心力，而且最後他表演完了，還要吼、還要唱、還要跑，我覺得特別好！」最終晉爸和孩子們穩守第5，向來似足嚴父的「晉爸」更感性道：「我覺得跟他們兩個一起，應該還可以繼續走下去。他們任何一個離開我，都會有不捨的感覺。」