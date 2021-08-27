揭曉淘汰名單！毛舜筠發現有學員似年輕版黃百鳴

英皇選秀節目《冤枉新秀訓練營》上集Stage 3的「戲劇對決」，已進行了3個劇目演出，3組表現被星級評判毛舜筠及彭秀慧評為好壞參半，今集來到最後兩組，表演的劇目是《前度》及《証人》。Polly、子然、Racy及Tachi演繹《前度》劇目，毛姐坦言最喜歡Polly，演出清楚有層次：「我想講吓Tachi，你知唔知你好似黃百鳴呀？」引來全場大笑。

最後一個劇目《証人》則由JJ及阿德演繹，毛姐直言這是失敗演出：「我頭先一句都聽唔到你哋講對白，我淨係睇到有兩個人好大聲講嘢、行嚟行去。」彭秀慧表明對阿德第一段印象差：「我覺得你Hea、直頭好似『老臨』企喺度咁樣。」

淘汰名單出爐

完成5部劇目，評判退庭商議淘汰哪3個學員及「最佳表現獎」得主。評判一致通過Polly為「最佳表現獎」得主，而2名淘汰學員名單亦爽快地作出決定，但對於最後一名淘汰者，他們都拿不定主意，他們曾提議Tachi，毛姐就說：「其實佢呢一Part嘅戲唔係幾公平，因為『黃百鳴』係好蝕底，直程唔記得佢做乜嘢，好似做咗個『老臨』出嚟。」彭秀慧亦同意未看清Tachi的演繹，而子然就是在其淘汰名單中，最後他們決定讓子然及Tachi來個即興劇目演出，表現好留低，相反會被淘汰。

表演過後，終於揭曉最後的淘汰名單，首兩名是Elka及Racy，宣布最後一名淘汰者前，子然及Tachi走到台前，毛姐說：「頭先我哋喺入面好緊張，好激烈爭持，但我睇完你兩個嘅演出，一入去我就話『我兩個都要！』，所以依家個結局就係兩個都可以留低！」而餘下學員將會進入11強環節。