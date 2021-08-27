江嘉敏最想Cosplay俏護士　講明邊個想睇就着

藝人江嘉敏以低胸露腰裝出席《七公主》宣傳活動，與高海寧（高Ling）的「雅典娜」造型平分秋色，高Ling指劇中有不少Cosplay打扮：「拍攝時好過癮，因為會做啲平時唔會做嘅嘢，好浮誇。但平時宣傳我都好想着到其他人咁靚，唔想着Cosplay衫，監製話下次可以着番自己衫。」江嘉敏反而想試Cosplay打扮，笑言最想扮俏護士，高Ling即問她：「你想着畀邊個睇？」江嘉敏說：「邊個想睇咪着畀邊個睇囉，因為護士係靚女同女性美嘅代表，我平時都係活潑同可愛。（男友有冇要求你着Cosplay衫？）未試過，我拍劇最多只係着過校服同保安衫。」另外，提到拍檔黃翠如傳情緒不穩，高Ling叫大家不要太多揣測：「佢個人好正能量，佢識得面對任何事。（你喺社交網話自己心緒好亂？）唔知係咪拍劇入戲得滯，覺得個人坐唔定呼吸困難，搞到自己心緒不寧，但唔影響心情。」

至於黃翠如再度缺席宣傳活動，監製陳維冠解釋：「佢有工作忙緊所以嚟唔到，因為佢九月要拍另一套劇所以要準備。（佢之後都唔會出席宣傳呢套劇？）佢會喺唔同平台宣傳。（翠如情緒不穩？）我唔清楚，私人事我唔會問。如果觀眾想關心佢，可以一直留意《七公主》，佢個角色背負好多重擔，嚟緊會解開所有誤會。（佢拍劇時唔開心所以唔宣傳？ ）冇嘢，佢拍攝時非常開心，我哋對佢表現好滿意，佢呢個角色係辛苦，因為佢未試過演呢啲角色，但演員係值得去嘗試。」