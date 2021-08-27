突破框框！譚嘉儀Rock妹上身　何雁詩變「何Jazz」

歌手譚嘉儀與何雁詩於TVB節目《演鬥聽》中齊齊跳出框框，嘉儀Rock妹上身，何雁詩忽然變了「何Jazz」，新人李妍以佛系唱歌，而馬來西亞歌手龔柯允就大膽挑戰Bollywood Style。

對於新嘗試，譚嘉儀興奮說：「我自己中學時都有夾Band，但入咗行後好少唱啲Rock嘅歌，今次係一個突破，可以喺《演鬥聽》試到我一直都好鍾意嘅Pop Rock，我覺得成個節目好多嘢玩，將啲歌曲改編成唔同風格，又要我哋自己創作啦！平時好少Rap，今次都有機會Rap幾句，雖然好緊張，不過可以將我哋自己嘅歌改編成唔同Style去唱，我覺得超正㗎！」至於何雁詩，則覺得又好玩又緊張：「我唔係特別叻唱Jazz，只係鍾意聽，今次可以發揮吓！同平時嘅風格唔同，平時自己出歌會畀人Produce晒，聽過10萬次先拎出嚟，今次係一個未出街前版本，好緊張！」

新人李妍則說：「因為時間唔係太多，今次音樂嘅準備元素都多，都驚會記唔到歌詞呀，個廠又凍，喉管又會收縮啦！好彩So Far都OK！」而龔柯允說說：「其實Jam歌係一件開心事，一有音樂，個人會跟住節奏郁，今次仲要咁多唔同嘅風格，雖然係好大嘅挑戰，不過都會嘗試去玩，喺《我點你作》嗰Part，我就好搞笑㗎！首歌充滿馬來西亞風情，有華人、馬來西亞人、印度人，好似咖哩嘅感覺好Rich，同埋有印度唱腔，我自己都好鍾意模仿唔同種族嘅唱歌聲。」

龔柯允獲讚天籟之音

對於4位嘉賓嘅表現，《演鬥聽》主持王梓軒個個都讚：「好好，其實我哋個騷本身都係想搵番嘉賓最強嘅嘢，可能係音樂、可能係幽默感、可能係性格、可能係表演風格，今次好開心無論平時寫歌嘅朋友，或演繹上好高超嘅朋友，都可以玩得盡興，好似我哋邀請新人，大家未必好認識佢嘅面孔，但佢嘅聲音同創作都好好，李妍都好好，何雁詩、龔柯允同譚嘉儀大家已經認識，3個性格好唔同，何雁詩有深造Jazz，我師傅阿熹話龔柯允係天上嚟嘅聲音，但係佢都可以好搞笑，斯文嘅譚嘉儀可以跳出框框，做到活力、反叛嘅表演。」

梓軒續說：「我哋希望每位歌手嚟到，都有啲度身訂造啲嘢畀佢哋玩，當然我哋都有好多即興嘅創作啦！大家要喺現場絞盡腦汁，每次嘅Opening我哋都唔係就咁叫個名出嚟就登場，我哋想將佢哋嘅成名作改編，將幾個歌手拉埋去一個曲目到，大家好似有個好澎湃嘅出場，今次準備咗3日，再加排練及拍攝用咗5日，我覺得好值得，見到好音樂，見到演鬥Band發揮得咁好，每一集都搵到新嘅方法去表現自己，我哋鼓手Joey，你唔好以為佢啞嘅，其實佢係Rapper，一路係咁打鼓，佢一開口就點石成金，希望演鬥Band每個人都可以發亮。」