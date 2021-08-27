被屈係假處女！游嘉欣嗌冤枉：我係真㗎

TVB節目《代溝關注組》昨晚（26號）首播，該集嘉賓有李家鼎、Maria Cordero（肥媽）、謝雪心、徐文浩、游嘉欣（游游）及林正峰等，並分為「長輩群組」及「後輩群組」，兩群組就首集主題—「拍拖」進行對談，雖然肥媽與李家鼎輩份甚高，不過二人不但玩得，而且相當開放。

在介紹兩代人「潮語」環節，游游解釋「A0（單身且拍拖次數為零）」一詞時，忽然自爆自己從沒拍過拖，隨即引來肥媽質疑：「你冇可能未拍過拖啦，你咁開放！」由於肥媽節目中曾提及於她的年代20多歲未嫁人已算「老處女」，故游游即搞笑自Tag：「我就係你哋啱啱所講，廿幾歲嘅老處女喇！」豈料竟遭肥媽「狙擊」反駁說：「未拍過拖唔代表佢係處女喎！」隨即引起全場起哄，肥媽再着接：「我哋講嘅老處女係真係處女喎，你係假處女。」嚇得游游急忙呼冤大叫：「我係真㗎！」相當搞笑。

對於前輩搶盡焦點，一班「後輩群組」都不敢怠慢，先有徐文浩「壁咚」謝雪心，再緊接林正峰以狡滑爛Gag題引肥媽伸出「玉手」，二人最終十指緊扣，肥媽期間忍不住偷笑，再度引起大家起哄。 除了兩代話題差異顯心思，節目組亦精心安排了特別嘉賓周星馳「驚喜現身」，翻出以前周星馳拍過的片段，解說上一代潮語「五支旗杆」，獲網民讚有心思。

事後，游嘉欣被問到點睇肥媽在節目中，指她開放應不是處女？她說：「因為我哋嗰時講緊依家年輕人嘅狀況係比較開放，肥媽本身又唔太認識同了解我，變咗可能就覺得我都係咁開放啦。不過，呢啲大家都係講下笑，唔會特別在意。（肥媽唔信你A0喎？）我諗都唔係得一個人唔信，大家普遍都覺得冇可能，連我自己都咁諗，不過事實就係咁，我都搵緊自己單身嘅原因，可能係緣分未到啦！」