直播女神　鬥顏值實力

愈來愈多人加入網絡直播行列，而大部分女主播憑住樣靚身材正成為網紅。日本寫真界有兩位美人兒近期亦相當積極參與直播活動，佢哋就係野野宮魅香同霜目明愛，兩個都乳量十足，究竟邊個會成為大家心目中嘅直播女神呢

瘋狂賣奶

今年29歲嘅野野宮魅香，2014年投身寫真界，並推出第一隻寫真DVD作品《mika soup》。論身材，真係一流，夠晒弗又帶健美感，而且肌膚滑溜，更重要嘅係對G奶一樣彈力非凡且堅挺圓潤，可以話係乳中極品，更被稱為「天下第一品」！不過，有人就話佢醜樣，所以初出道時佢亦自嘲「身材100分，樣貌0分」。

經過一番「後期加工」之後，家陣靚咗好多，而所謂嘅「後期加工」，魅香就話係牙齒矯正喎！近期佢雖然少咗喺雜誌露面，但係亦有出寫真集，同時有好多瘋狂賣弄巨乳嘅性感演出，喺視頻頻道就可以見到佢拍咗唔少特別嘅影片，當中佢先着到密密實實做出日常動作，跟住佢就會換上泳衣酥胸半露示人。此外，魅香近期年熱愛電競活動，經常直播打機，除咗睇到佢喺電子遊戲嘅戰場上搏殺，亦可以見到佢大露乳溝，相當吸睛。

野野宮魅香

年齡：29歲

身高：5呎2吋

三圍：33G-23-34

性感搶眼

25歲嘅霜月明愛樣子俏麗，人見人愛，但原來佢初出道時一啲都起眼，不過佢就話冇「後期加工」，只係靠化妝而令自己變得明艷照人。除咗愈來愈索，身材亦愈來愈纖巧婀娜，好明顯就係勤做運動收身，同時胸前對F奶更係分量十足，冇因為瘦咗而搞到縮水，唔知阿妹有咩瘦身保胸秘方呢？

入行前，佢曾經做過售貨員，後來對角色扮演產生興趣，於是成為Cosplayer，由於佢身材好又靚女，而且扮乜似乜，當然備受注目啦，就係咁被藝能事務所嘅星探發掘拍寫真。近期佢嘅寫真以多個充滿未來Feel嘅造型演出，搶眼又性感，更獲得好多讚賞。除咗拍寫真同Cosplay，明愛亦參與好多電競活動，更加同幾個女仔組成「零一遊戲俱樂部」電競隊，喺電競比賽中奮鬥，亦為娛樂觀眾而努力。

霜月明愛

年齡：25歲

身高：5呎5吋

三圍：32D-23-33

第１回合

鬥吸睛

野野宮魅香身材夠晒激凸，的確係好吸睛，不過霜月明愛就勝在經常都會以不同造型拍寫真，每每令人明前一亮又有新鮮感，所以明愛嘅寫真作品的確係更勝一籌。

第２回合

鬥直播

近期魅香同明愛都經常進行直播打機，吸引好多粉絲欣賞，不過明愛嘅直播就冇咩特別，相反魅香不時都會性感上陣，酥胸半露，好多觀眾都係睇佢個胸多過睇佢打機。

第３回合

鬥突破

兩位美人兒都係喺寫真界同電競界兩邊走，不過魅香最近就有突破性舉動，就係利用識得中文嘅優勢，炮製性感影片時特別加上中文字幕，睇嚟好想進軍華人市場。

發揮巨胸威力

霜月明愛樣靚身材正，本身都好吸引，不過野野宮魅香身材明顯更激凸，而且仲好識得發揮其巨胸威力，喺直播打機、寫真演出以及製作影片方面，都可以利用巨乳吸引觀眾，真係好正呀！