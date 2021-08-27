想玩得激烈啪啪聲響，最佳體位莫過於推車仔，當然擁有厚肉肥臀嘅女伴更係必不可少。不過，點為之厚肉得嚟又渾圓嘅美股呢？今次推介嘅3套作品就係以巨臀為主題，脫星會盡情施展美股誘惑，必定令大家睇得興奮又刺激！

火辣體驗

美國四仔界不乏巨臀脫星，而講到有美股同索樣，兼床上演出精彩嘅話，就一定係呢套由Evil Angel推出嘅《Anally Corrupted #4》。如果有睇開呢個系列，都知道兩位導演Mick Blue及Maestro Claudio最愛以超大特寫鏡頭，對準脫星嘅臀部呈上最火辣又直接嘅官能體驗，喺呢部最新登場作，更加入大量主觀鏡頭，等四仔迷睇得更加投入。至於今次就搵嚟Charlotte Sins、Destiny Cruz、Penny Archer及Penelope Woods等四位美股脫星演出，值得一睇再睇。

好色人妻

人妻一直係美國四仔嘅主流題材，而講到近期最具人氣嘅，莫過於呢套由Digital Sin製作嘅《Big Booty MILFs #2》。佢之所以深受四仔迷歡迎，原因好簡單，睇吓演出陣容就知，當中有Lauren Phillips、Cherie DeVille、Reagan Foxx等超過12位天后級脫星，不但演出陣容夠強勁，而且個個都擁有厚肉肥臀，仲有一對激凸車頭燈，真係未睇都已經幻想到畫面有幾火辣。為咗令呢班好色人妻能夠獲得前所未有嘅肉體滿足，片廠搵嚟一班巨型兵器嘅男優演出，務求令激情場面更加刺激。

傾巢而出

由片廠Hustler推出嘅《Hustler's Best: Ass》，雲集最高質又最具人氣嘅美股脫星，包括LaSirena69、Chloe Cherry、Ashley Adams等超過20位之多，足夠大家睇到飽，佢哋唔單止擁有迷人巨臀，仲有一對巨乳，絕對係睇頭十足。導演Larry Flynt就話，一味玩胸玩股仲未夠吸引，所以加入唔少具有特色嘅鏡頭，等大家睇得更加過癮又有新鮮感，睇完之後，仲想睇多幾次喎！係咪真係咁正，就真係要睇過至知喇！

碟評

話明係睇美股脫星，今次3套作品絕對可以滿足大家嘅要求，鍾愛人妻題材嘅話，就一定要睇《Big Booty MILFs #2》，佢更係唯一一套有劇情嘅作品。想睇超大特寫場面，《Anally Corrupted #4》就最啱心水，呢種極近距離嘅拍攝手法，出嚟嘅視覺效果，真係相當震撼。講到最值得欣賞，非《Hustler's Best: Ass》莫屬，雲集片廠最強美股脫星演出，加上導演玩特色拍攝效果，絕對係精彩之作。