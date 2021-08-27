AGA渴望組織家庭：好想試一見鍾情！

「環球一姐」AGA（江海迦）今年產量極高，繼年初推出單曲《CityPop》後，今日（27日）一口氣連推兩首新歌《理性與任性之間》及《What are we gonna do》，給粉絲無限驚喜！日前AGA接受專訪時，預告新碟會勇於表達情感，當中包括愛情，問到家人有否催拍拖？她笑言沒有，父母一直都很支持她行音樂路，然而她突然自爆有物色中的對象，激罕談愛情部分：「我係一個比較慢熱嘅人，要時間溝通，如果另一半都鍾意音樂，會比較好，即使佢未必聽我嘅歌，哈哈！」她自覺事業心重，對方可能要體諒她工作狂的性格：「圈中、圈外人都冇所謂，對方又可能係自己好朋友，我唔會係一見鍾情嘅人，但都好想試吓呢個感覺。（渴望組織家庭？）I think so，我好睇重家庭、好鍾意小朋友，遇到啱嘅對象，都會想生兒育女。」

出道8年，她自揭曾有段時間陷入樽頸位，試過突然冇「墨水」毫無創作靈感，加上曾被監製「恐嚇」，自我要求高之下，壓力無比：「最難拿捏、最驚嘅係，唔知下一隻碟做啲咩好，每次寫完，都覺得可能係我最後一首歌，監製有同我講過，好多唱作人寫到第3隻碟之後會覺得困難，的確當我開第4隻碟嘅時候壓力好大，落筆嗰下唔知自己仲有冇，好彩之後又寫到！」她笑言這恐懼感，其實可鞭策自己更進步，形容感覺如洋葱般，被一層層慢慢撕開，逐步窺探內心世界。