AGA渴望組織家庭：好想試一見鍾情！

「環球一姐」AGA(江海迦)今年產量極高,繼年初推出單曲《CityPop》後,今日(27日)一口氣連推兩首新歌《理性與任性之間》及《What are we gonna do》,給粉絲無限驚喜!日前AGA接受專訪時,預告新碟會勇於表達情感,當中包括愛情,問到家人有否催拍拖?她笑言沒有,父母一直都很支持她行音樂路,然而她突然自爆有物色中的對象,激罕談愛情部分:「我係一個比較慢熱嘅人,要時間溝通,如果另一半都鍾意音樂,會比較好,即使佢未必聽我嘅歌,哈哈!」她自覺事業心重,對方可能要體諒她工作狂的性格:「圈中、圈外人都冇所謂,對方又可能係自己好朋友,我唔會係一見鍾情嘅人,但都好想試吓呢個感覺。(渴望組織家庭?)I think so,我好睇重家庭、好鍾意小朋友,遇到啱嘅對象,都會想生兒育女。」

出道8年,她自揭曾有段時間陷入樽頸位,試過突然冇「墨水」毫無創作靈感,加上曾被監製「恐嚇」,自我要求高之下,壓力無比:「最難拿捏、最驚嘅係,唔知下一隻碟做啲咩好,每次寫完,都覺得可能係我最後一首歌,監製有同我講過,好多唱作人寫到第3隻碟之後會覺得困難,的確當我開第4隻碟嘅時候壓力好大,落筆嗰下唔知自己仲有冇,好彩之後又寫到!」她笑言這恐懼感,其實可鞭策自己更進步,形容感覺如洋葱般,被一層層慢慢撕開,逐步窺探內心世界。