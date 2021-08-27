Rose Ma慘遭性騷擾　自爆收逾百惡心「鳥圖」

「電競女神」馬俊怡（Rose Ma）一向以性感見稱，但近月卻收起性感，連社交平台上的福利圖也很少見到，而昨晚（26日）播出的ViuTV節目《七救星》中，擔任嘉賓的Rose親解「零福利圖」之謎，原來近期她慘遭性騷擾，在社交平台收到不少私訊，全都是男性下體的照片以及短片，極之惡心！她謂：「相同片都見唔到樣，係嗰個部位嘅Close up。」見慣風浪的Rose Ma也因此事大感困擾，遂向七仙羽求助，對方即用上一連串方法幫Rose「排J毒」。

七仙羽先列出Rose Ma社交網「中J降」的原因，分別是怨氣重、人紅事非多、容易惹爛桃花等，七仙羽更「作法」為Rose Ma收到的過百張「J圖」，即是「百鳥圖」超度，每張相都會唸出經文，由於畫面太核突，七仙羽一度感到不適，需要休息抖一抖：「點解咁似豬、牛肉，因為我驚肉，所以有啲惡心感覺。」

超度完畢後，七仙羽就安排Rose Ma踢公仔，以及於石春路上跳繩，提供各式各樣的宣洩方法，讓她可大嗌一番，以痛楚引發大叫，來「釋出」體內的「J毒」，然後再食長條形食物和飲能量大悲水，最後則與師傅一同浸鮮花浴。Rose Ma雖穿着泳衣，但用毛巾包着自己，看來她真的決心要暫時收起性感。