【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿一戊申土建日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時

宜：嫁娶、會友、納財

忌：安床、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

近墨者黑，宜主動疏遠那些傳遞負能量的人。

金牛座

被逆耳的忠言刺中痛處，虛心接納對你有益！

雙子座

心情鬱悶，宜趕快找個信任的人為你分憂。

巨蟹座

不想吃虧被人欺，就要有對人說不的勇氣。

獅子座

溝通上出了誤會，有可能成為事業絆腳石。

處女座

財運欠佳，避免先使未來錢，以免入不敷支。

天秤座

抽空出席聚會或外出閒逛，有助帶來好心情。

天蠍座

身心狀態良好，不妨把正能量分給身邊的人。

人馬座

社交運上升，容易在聚會上碰到待你好的人。

山羊座

趁周末與親人朋友聚聚，可趕走心中的苦悶。

水瓶座

有忙裏偷閒的機會，好好讓身心休養生息吧！

雙魚座

人無遠慮必有近憂，別把某些事想得太簡單。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）鼠 易破財

鼠

財運欠佳，簽約要留意細節，不可馬虎。

牛

思路清晰，有利事業發展，但財運一般。

虎

是日沖煞，桃花運跌，勿亂搞男女關係。

兔

做好本分，不多管閒事，可遠離是非圈。

龍

謀事早作規劃，按部就班，成功在眼前。

蛇

事業與財運俱佳，務實做生意有利可圖。

馬

工作運下跌，職場環境複雜，無所適從。

羊

健康運一般，不妨午睡片刻助重拾狀態。

猴

貪心易惹禍，勿覬覦不屬於你的財富。

雞

行動力強，做事得心應手，有利求財。

狗

勉強無幸福，切勿對另一半諸多要求。

豬

出外靠朋友，爭取別人信任是第一步。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

母愛氾濫的星座女

毫無疑問，巨蟹座是母愛最氾濫的星座女。巨蟹座的母親通常是小孩身後默默照顧的角色，雖然性格內向，但和小孩的關係非常緊密，因敏感度和觀察的細心度高，讓她能感受到孩子的需要，隨時提供適當的照顧和滋養。當巨蟹座看到孩子能健康快樂地成長，就是對自己的最大肯定和鼓勵。

其次是獅子座的母親，大家可以想像她是如何有氣質及吸引力。雖然獅子座的母親對小孩子會惡一點，但其實她是希望孩子能找到自己的興趣和專長，好好地享受開心的童年和發揮所長，能夠於人生旅程中發光發熱。獅子座看似是專制的星座，但對小孩非常溫柔，她最想孩子能夠做回自己，透過遊戲中學習，開心成長。

至於天蠍座媽媽比較強悍，較易有妒忌心，亦希望能夠成為孩子的世界中心，所以她們會控制小孩的一切，安排所有活動，需要小孩感受到這位媽媽的存在及價值。話雖如此，天蠍座也有培育小孩的天賦，會花很多時間作出引導和鼓勵，助小孩發揮潛能，不要因挫折而退縮，成為一個有勇氣的人。