老婆名下︱王力宏億元豪宅逐格睇　線上課程吸4千萬學費

台灣天王王力宏與老婆李靚蕾2013年結婚，二人育有2女1子，結婚多年恩愛非常，二人不時於網上大放閃光彈。但有網民發現二人已有兩年零互動，驚傳婚變，不過王力宏已透過經理人否認。

有「寵妻狂魔」之稱嘅王力宏，除咗對家人愛護有加，原來2016年佢豪花4億台幣（1億1千萬港元）購入台北仁愛路豪宅「吾疆」，並連埋5個車位入手，全部登記於老婆名下，果然夠寵妻！寵妻都未夠，吸金有道，靠線上教唱歌課程，唔使一年，成個億元豪宅，就「唱」咗返嚟！

台北仁愛路一帶嘅豪宅，每戶面積有大約6,400呎，地方十分寬敞。王力宏豪宅一梯一伙，私隱度高，露台景觀可望到地標性建築台北101。兩公婆經常留喺屋企玩煮飯仔，閒時仲會同小朋友化身「阿茂」整餅，非常寫意。疫情前，佢哋不時招呼圈中好友回家作客，豪宅內部環境亦不時被曝光，設計及用色簡潔，好切合王力宏夫婦一貫簡約作風。

由王力宏親自教學嘅線上歌唱課程，吸引來自全球各地2萬多名學生拜師，以月約7,330元台幣（約2千港元）學費計算，第一個學期就有近1億5千萬台幣（約4千萬港元）收入。以豪宅市值1.1億港元嚟計，即係三個學期嘅收入，就買到！除咗係歌王，就連KOL界都打響名堂，早前佢玩家居look直播剃鬚，短短1小時已吸引超過1,200萬人觀看，「王力宏經歷了甚麼」及「王力宏刮鬍子了」兩度登上熱搜。