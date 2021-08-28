自爆床技！小丑女同里奧仔埋牙用呢招直搗黃龍

好多明星為了拍床戲前做足工夫，其中有好多都會在正式「埋牙」之前灌醉自己壯下膽，務求令雙方拍攝之時冇咁尷尬！

例如已有家室的「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）與萬人迷里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）在舊作《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）中有超激烈床上戲。而瑪歌曾表示自己在拍攝床上戲之前自隊3杯！她說：「我拍攝之前晨早9點已飲咗3杯龍舌蘭酒。」

除了瑪歌之外，奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）雖然出名專業，但她與「星爵」Chris Pratt拍攝電影《太空潛航者》（Passengers）中的床上戲時亦感到有壓力及恐怖。她自爆拍攝前都有飲酒壯膽。至於英國女星姬娜萊莉（Kiera Knightly）和米高法斯賓達（Michael Fassbender）拍攝舊作《危險療情》（A Dangerous Method）的激烈床戲時亦因太緊張而事前事後都有飲了幾杯酒壯膽。

就連床上戲經驗老到的英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）拍攝那些場口時都會感到不安。雖然她之前已與男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）拍攝《鐵達尼號》（Titanic）拍過床戲，但多年之後她在《浮生路》（Revolutionary Road）再與舊拍檔拍床戲時仍然令她膽顫心驚。由於套戲亦是由當時的老公森曼達斯（Sam Mendes）執導，更加令她雙重尷尬！她說：「我拍攝嗰陣不停同里奧仔講：『真係太古怪。。。』而里奧仔就回答我：『唉，習慣下啦！』我就話：『等我提醒你：你係我最好朋友，佢係我老公。呢樣真係有啲古怪。』」而另一奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）拍床戲時就沒有發生任何問題。她更表示老公Keith Urban亦是藝人，所以他好體諒她拍攝情慾鏡頭。