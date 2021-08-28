黃妍個唱請魏如萱做嘉賓　連Anson Lo都有去？

創作歌手黃妍（Cath）昨晚（27日）在主題公園舉行《dear you ，dear me》音樂會，音樂會以自身的天真作起始，穿着香檳色紗裙，戴上bling bling頭帶束起長髮的她，散發天真的聲調連唱3首歌《遲起的鳥兒有蟲吃》、《如何從夏天活過》和《胡思亂思》揭序幕。她解釋「Dear」是她的口頭蟬，經常將「親愛的」掛嘴邊，事隔兩年再開個人音樂會，她說經歷這兩年來的疫情，感覺在瘋狂時刻，有好多胡思亂想的空間，盡量試更多瘋狂事物，希望令大家心花怒放。

Cath隨後在台上脫去外披的紗裙，孭起電子結自彈自唱《牆身有裂》，接着唱盧凱彤的《你根本不是我的誰》，台下有男粉大叫「好型呀！」她有感而發地說：「我行音樂條路，初時屋企有好多聲音，無論你行邊條路，唔單止身邊人，出面嘅人都講好多聲音，呢個時候，你只可以聽，然後自己諗想要乜嘢。」接着唱出《笑容迷路了》，唱《消失人》時，Cath罕有在台上展現舞姿。

音樂會的嘉賓是魏如萱（娃娃），不過娃娃身在台灣，透過視像跟香港的黃妍隔空對唱《don’t cry don’t cry》，認真驚喜，效果出奇地夾，娃娃用廣東話說：「好掛住香港，好掛住香港糖水。」黃妍自爆是透過社交網inbox邀合作，娃娃竟一口答應，Cath說娃娃的歌一直陪伴她成長，提大家都要珍惜所愛，要好好捉緊。

她唱完王苑之的《末日》後，感慨這兩年好似世界末日，覺得有人同行陪伴最重要。「一路覺得好堅強硬淨、好叻，但原來好脆弱，並再次感激工作團隊、家人、朋友的陪伴。」唱《天光前》《輕盈》時全場觀眾站立，跟她一齊大合唱，氣氛推到最高點。到Encore環節，換了輕便服、波鞋再出場，拿着木結他笑說是「老公」，台下突然有人大叫「Anson Lo」，黃妍傻傻反問Anson Lo有來嗎？十分搞笑。最後用電子琴自彈自唱《我沒有歌》音樂會完結。

騷後Cath解釋邀魏如萱（娃娃）做音樂會的「虛擬嘉賓」是有段古，她說：「佢妹妹電台訪問過我，我送過碟畀佢，後尾真係見過佢一次，佢記得我張碟有咖啡香味，知道我係佢fans。（點解唔搵實體嘉賓？）覺得娃娃歌呢兩年陪伴我，佔好重角色。」另外，對於台下有人嗌「Anson Lo」她也不明所意，自爆其實是「姜糖」，喜歡姜濤，她說：「有見過佢，但唔敢行埋去，好尷尬。」讚姜濤謙虛，台上表演好吸引，想有合作機會。