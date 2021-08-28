IB攻略：2022英國升學UCAS升學秘笈：4個不能錯過的時間表

暑假完結，IB同學又要返回備戰狀態，IB Diploma （IBDP）最後一年的學生除了需要應付TOK EE之外，大學升學亦都即將要開始，英國大學一直都是筆者教育中心的學生的大熱，不過不太清楚英國升學的時間表，今次筆者將會分享英國升學時間表，確保大家不會Miss Deadlines!

1.UCAS報名何時開始？

UCAS 全名為 Universities and Colleges Admissions Service， 是英國報讀大學的中央系統，有如香港的 Non-Jupas，大家都要透過UCAS系統報讀大學。2022 九月入學的學生，已經可以開始在UCAS開設個人戶口，然而，何時才是遞交Deadlines？如果學生報讀 Medicine、Biomedical 或 Oxford、Cambridge，Deadline就在2021年的10月中之前；如果是其他科目或大學，就會是2022年的1月前。

2.能力傾向試 Aptitude Test Deadline

除了UCAS報名外，學生都要留意科目有否要求 Aptitude Test ，即是天賦測試，通常只有專科，例如醫科和法律系才會有。報讀醫科的同學，留意 BMAT 和 UCAT 能力傾向試報名日期和考試日期；報讀法律系的同學，就要留意LNAT的考試日期，千萬不要錯過考試日期，因為能力傾向試只能考一次和報讀一次！

3.何時會有大學面試？

遞交了 UCAS 之後，給同學 Offer 之前，有些大學如牛津大學就會有面試邀請，例如牛津大學的申請截止日期是10月15號。一般合資格的學生，都會在11月或12月收到面試邀請，如果面試成功，一般會在1-2個月後獲通知結果。

4.最遲幾時收到大學通知？

通常會問這個問題的學生，就是遲遲都未收到 Offer 的學生，因為不少學生可能在11月、12月、1月已經收到了全部Offer，但是有些學生到2月還未收到Offer，甚為擔心。各位學生家長可以放心， UCAS 無論成功與否都一定在3月31號之前在 UCAS TRACK 系統公布，同學一定會收到通知的，筆者教育中心的學生，有些去年要待至3月15-20號才收到一些頂尖大學如 LSE、Imperial 的 Offer，所以各位讀者如果至2月還未有Offer，還是可以放心等待！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣