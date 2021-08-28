木村光希用5個動作操出蜜桃臀　仲有增高大法？

日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香嘅18歲細女木村光希，遺傳咗父母嘅優良基因，身材高挑，樣子甜美，被封為「最美星二代」，喺網上人氣高企，社交網有逾320萬粉絲，深受網民愛戴，出道3年已經成為唔少品牌嘅寵兒，早前佢着上一襲貼身橙色針織貼身長裙，為品牌影宣傳照時，意外將翹臀表露無違，晒出完美S形曲線，令到網民都話好羨慕呀！

其實平時熱愛做運動操Fit嘅佢，不時都會分享佢嘅收身秘訣，仲拍片教大家點操出蜜桃臀，原來只係靠5個簡單動作，包括深蹲、踢腿弓箭步和交叉步下蹲等，唔使靠任何健身器材，喺屋企都好容易做得到添！佢並且將深蹲動作分為3種強度，分別係基礎踮腳尖深蹲、寬距深蹲同埋踮腳尖深蹲，每個動作做30次，只要Keep住做就可以能強化大腿內側肌肉，鍛煉出臀部肌肉嘅肌耐力，令臀部線條更明顯，同時可以預防腰酸背痛。

第1個動作：深蹲動作

先將雙腿打開同肩膊位置一樣寬，腳尖向外，雙手合十放喺胸前，然後上半身向下壓至大腿同小腿呈直角，就好似坐無影櫈一樣，重複做30次。

第2個動作：寬距深蹲

挺胸收腹，收緊臀部，腳尖同滕蓋保持同一方向，收緊腹部、吸氣向下深蹲2次後回到最初嘅動作，滕蓋唔可以超過腳尖，重複做30次！

第3個動作：踮腳尖深蹲

動作同深蹲動作相同，雙腳打開同肩膊位置一樣寬，腹部收緊，背部挺直，雙手擺喺胸口向後下蹲，先踮起左腳尖，之後踮起左腳尖，重複做30次。

第4個動作：踢腿弓箭步

先保持站立姿勢，然後右腳凌空向上踢，之後快速收向後，並跪低形成弓箭步，左右每邊做20次

第5個動作：交叉步下蹲

提臀動作是先保持站立姿勢，雙手交叉與肩膊平排，然後左右腳輪流向後交叉彎曲，膝蓋掂地，每邊重複做20次。

自創增高大法？

佢除咗做運動操Fit，原來身高1米7嘅佢有個自創嘅增高大法，就係佢每晚都會做重複做一個動作，就係「踮起腳尖，用腳跟落地」，可能佢覺得呢個動作當雙腳落地時，腳跟骨頭受到衝擊，會刺激分泌生長賀爾蒙，估計呢動作會有啲增高作用，不過就有醫生指呢個方法未有醫學根據能有助增高，只能作輔助。因有研究指成日做運動嘅小朋友，平均身高都比少運動嘅高4至8cm嘅，所以做多啲運動自然快高長大啦！

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