恨簽電視台　梁雪瑤望半年內時裝店回本6位數

前亞姐香港區冠軍梁雪瑤（Sheryl）近日孤注一擲孖好友合資6位數字，於銅鑼灣黃金地段開設時裝店，一圓創業夢，目標希望半年內回本︰「趁年輕當係投資，所有嘢都係落手落腳做，揀舖、揀衫、仲要做埋打雜、執貨，平時都會喺舖頭打躉，真係落足心機經營。」

同時Sheryl亦有兼顧獨立歌手身份，有意簽唱片公司搵「靠山」︰「始終出歌個成本好大，好吃力同辛苦，仲想睇吓會唔會簽番經理人公司、甚至係電視台。」並自爆想過參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，不過礙於今次是組女團，她自認非女團「體質」︰「自己冇乜跳舞底子，就專注喺唱歌方面，想行Solo路線，但呢排都有學唱歌、跳舞、瑜伽，自我增值。」

講到新一屆亞姐已開始招募，她表示都好期待師妹們的表現，笑謂「升呢」做元老，問到會否擔任導師訓練亞姐？Sheryl直言暫時未收到通知︰「我可以教儀態、化妝、談吐、Catwalk，亦可以分享自己嘅經歷畀師妹，其實我私下都仲有開班，有教吓後生仔儀態。（收入幾多元化。）都係，仲有建築Freelance。」

另外，提起她早前被前澳洲籍男友Kevin瘋狂出Post大鬧貪慕虛榮，Sheryl直言已放低事情︰「唔會再放大嚟睇，雖然起初都有困擾，但諗番只係一件小事。」現時可有追求者？她怕醜認一直都有︰「同自己講唔好咁心急，慢慢揀吓先，要認真睇清楚嗰個人嘅性格、夾唔夾。（揀伴侶謹慎啲？）會呀！性格之外都有好多因素要考慮，真係揀結婚對象，而唔係拍散拖，就要認真啲，自己都想30歲前嫁得出。」