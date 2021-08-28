《藝伎回憶錄》小章子怡被封神顏　16年後變成點？

國際女星章子怡主演的電影《藝伎回憶錄》早成經典，飾演子怡兒時「小千代」的日本童星大後壽壽花，憑甜美笑容融化一眾影迷，當時更有人講明：「等她長大！」可是她一直沒有大紅大紫。本月初，大後壽壽花過28歲生日，長大後她愈來愈有女人味。

《藝伎回憶錄》當年上映造成轟動，在全球創下破億票房，是章子怡在《臥虎藏龍》後，在國際間最被常拿來討論的作品，鞏俐和楊紫瓊在片中也有畫龍點睛的表現；但最令影迷意外的是，12歲日本童星大後壽壽花在《藝伎回憶錄》裏，飾演章子怡「小百合」的兒時「小千代」，和日本巨星渡邊謙有大量對手戲，展現成熟的演技，獲得一片好評。雖然大後壽壽花之後一直都有獲得拍戲工作機會，但至今都沒有大紅大紫，她在接演各種類型角色，卻沒有令人留下深刻印象，讓不少人很失望。

其實大後壽壽花經常透過社交網分享生活之日常，本月初她才Post生日文，還有抱着貓咪的照片，不少網民認為大後壽壽花小時候是神顏，但長大少了靈氣，但卻愈來愈有女人味，而她也積極挑戰各種不同類型角色，是一名認真敬業又努力的演員，很多網民都很期待她能趕快有「小千代」以外的代表角色。