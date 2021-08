大整蠱！尊尼特普現身電影節做乜搶人支mic？

荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)因涉嫌虐打影星前妻安芭赫德(Amber Heard)而令形象插水被行內人杯葛,早前歐洲兩大電影節《聖塞瓦斯蒂安電影節》以及《卡羅維瓦利電影節》先後宣布頒終身成就獎給他,結果被多個女性組織批評。雖然被「天下圍攻」,但尊尼昨日仍現身捷克舉行的《卡羅維瓦利電影節》(KVIFF)準備領獎。

尊尼昨日就率先現身參演及有份監製的音樂人紀錄片《Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan》的首映禮,他現身紅地氈後大受fans歡迎,期間他更被影到親吻女fans的手。心情勁靚的他更整蠱工作人員,突然搶去工作人員支mic然後若冇其事放進西裝袋內行開,之後扮晒嘢猛問:「咩事,發生咩事?」並折返將mic交還給工作人員。認真百厭!事後電影節亦有將尊尼偷mic片放上官網,並留言說:「睇嚟尊尼特普真係好鍾意KVIFF嘅觀眾。鍾意到佢忍唔住要搞下笑。🎤」⁠⁠

出席完今次電影節後,下月中他將在《聖塞瓦斯蒂安電影節》再度領終身成就獎。