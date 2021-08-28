李智雅開槍殺嚴基俊　《Penthouse 3》收視不升反跌

韓國SBS話題劇《Penthouse 3》還有2集便大結局，昨晚播出的第12集講述金素妍從欄杆墮下後失憶，嚴基俊則被李智雅開槍擊中額頭，從100樓墮下身亡，不過平均收視就跌至17.5%，比上集下跌0.9%。

承接上集劇情，金素妍飲了女兒崔藝彬下了失憶藥的紅酒後開始出現癡呆症狀，認錯Eugene的女兒金賢秀是親生女，在與尹鐘焄爭執時從欄杆墮下跌傷並被吊燈壓中腹部，她醒來後開始精神失常，更認不出女兒，而跌落樓梯的尹鐘焄就仍陷入昏迷狀態。

早前被送入日本精神病院的嚴基俊成功逃走，並打算向李智雅報仇，沒有錢和護照在身的他在兒子金永大的幫助下坐船回韓，他知道兒子有可能和李智雅及朴殷碩串通，所以在船隻到達碼頭之前跳海逃走，藏身在釜山一間酒店。

李智雅其後向傳媒公開嚴基俊過去涉槍擊案的事，並懸紅20億韓圜（約180萬港元）通緝他。她之後購入Hera Palace的90%股份，並宣布即將在Hera Palace和朴殷碩訂婚，而嚴基俊就打算回Hera Palace殺死李智雅，扮成清潔工人在Hera Palace多個地方放置炸彈，並叫李智雅到Hera Palace的頂樓見面，告訴對方已在大廈內多個地方放炸彈，李智雅之後到頂樓與嚴基俊對峙，並取出槍對準嚴基俊，嚴基俊則拿出炸彈遙控器要挾，李智雅最後用槍射向嚴基俊，嚴基俊在額頭中槍後從100樓墮下，但他在死前按下遙控器的按鈕，Hera Palace亦於2分鐘後發生大爆炸，未知身處頂樓的李智雅會否同樣葬身火海中。