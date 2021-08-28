90後女生創陪玩網　陪出「錢」途！

時代不同，打機已不再是「不務正業」的象徵，電競產業日漸受到關注，甚至衍生出陪玩師工作，收入更相當可觀！於美國長大、香港讀大學的姚一心（Erika）原本是月入6萬的精算師，喜歡打機的她，眼見台灣及內地的陪玩網站日漸蓬勃，於是創立本地陪玩網站「Sparkle Pandas」，短短半年時間用戶已經突破5萬，陪玩師的受歡迎程度可見一斑。究竟陪玩師的工作是甚麼？是否傳聞中咁「錢」途無限？由她一一為大家解答。

疫情爆發 創辦網站

Erika 5歲半時跟隨父母從北京移民美國紐約，長大後來到香港大學修讀電子工程及哲學，從此與這個地方結下不解之緣。後來返回美國讀碩士，畢業後因有香港公司聘請為精算師，她又重回此地。原本的工作薪高糧準，為何她如此有決心放棄一切踏上創業夢？一切由疫情初爆發時說起。「那時要在家工作，和同事及朋友都不能見面，打機是其中一種重要的聯繫。回想起小時候和哥哥一起玩《瑪利歐賽車》，我覺得打機的樂趣不只是要贏、要晉級，而是一程互相陪伴及分享的體驗。」經過資料搜集，Erika見到無論台灣或內地的陪玩網早已急速發展，香港卻仍然是空白階段，加上疫情期間很多人上網找同伴一起打機，陪玩網絕對有得做，令她萌生創業的念頭。

「自己沒有太多包袱，覺得有信心便去做。父母也是生意人，因此我一向也嚮往創業，可以全權做決定。不過最初不敢和父母說，因他們都比較傳統，覺得打機的都是壞孩子。由於開頭沒有拍檔，所有測試、設計、宣傳也是我一個人包辦，當時真的超級辛苦。後來財政愈來愈緊絀，加上創業遇到不少難題需要找人傾訴，惟有從實招來，幸好父母相當支持，雖然不太明白我在做甚麼，卻沒有阻止我，更成為我的第一個投資者。」Erika笑說。

乜都陪 為客人解悶

內地最火紅的陪玩網「比心」有超過6,000萬登記用戶，不過限制比較多，而且着重組隊參加比賽。台灣亦有多個陪玩網例如「傾心陪玩」，但用中文作平台，難吸引外國人。Erika於是填補了他們的漏洞，創立了支援中英文的「Sparkle Pandas」，Pandas亦即他們的陪玩師，至今約有3,000人，來自不同國家，不要以為只陪打機那樣單調，陪玩師可以和玩家一起Cosplay、唱歌、睇戲、玩塔羅牌，甚至講故事哄睡覺。為何「找人陪伴」也成為商機？Erika覺得其中一個原因是很多人內心很寂寞，想找人傾訴。另一個原因是打機升級是一個很漫長的過程，有人一起玩會更開心。有些要組隊的遊戲缺人的話，找陪玩師是最快捷的途徑。

「我們提供安全的付款渠道、完善的客戶服務及一個配對陪玩師及玩家的平台。歡迎任何人使用這個平台，不局限於打機。陪玩師擁有一個可以推廣自己的地方，檔案內容愈豐富，例如有多些相片及短片，自然會吸引更多人。他們亦可自定項目及收費，此外亦可推出不同的訂閱服務，例如Cosplay相集、簽名明信片等，這樣可以令他們收入更穩定。每次交易公司會收取金額的20%，其餘的80%歸陪玩師所有。」網站創立至今，經歷過多次改版，現已有超過5萬登記用戶，Erika的收入也超過做精算師的時候。「做生意要不斷改進，樣樣都是錢，所以賺到的錢也是投放於生意中，實際落袋的不多，不過由自己一手一腳打造出心血結晶，過程我很享受。」Erika說。

嚴格規管內容 謝絕色情

內地及台灣陪玩網雖然發展迅速，但很難避免軟色情問題。Erika稱在這方面規管得很嚴格，希望能改變大眾一直以來的想法。「我們不容許性感或露骨的內容，內置的AI系統會自動偵查，發布裸露的相片會立即被Block。其他平台有可能因玩家是「大客」而選擇隻眼開隻眼閉，但我們不會，我比較着重長遠發展。我們亦鼓勵用戶及陪玩師以身份證作認證，令雙方都更有信心。私底下交換資料固然很難阻止，但由於陪玩師完成服務後會有評分，評分愈高愈多人約，所以她們也不願意在平台以外的地方提供服務。加上以可愛的熊貓作為網站吉祥物，目的亦是希望大眾不會有色情方面的聯想。」除了改變大眾對陪玩網的印象，Erika希望她能為一眾實況遊戲直播主（Streamer）提供一個新的途徑謀生，收入更穩定，為行業帶來新氣象。「未來在網站會加入Blog，由這些直播主分享實用的打機知識，令他們有多個宣傳自己的地方。」Erika表示。

臨時爸爸、「甚麼也不做的人」都有得租？

「陪伴」服務其實很廣泛！日本近年就有「爸爸銀行」，為單親家庭提供「臨時爸爸」的配對服務，爸爸們將陪伴小朋友上學、出席家長日、親子運動會等，為媽媽們減輕負擔。另外，當地一位名為森本祥司的仁兄，亦憑着出租「甚麼也不做」，只是靜靜地陪伴、聆聽的服務而爆紅，其真實經歷更被改編成書籍、漫畫，甚至被拍成日劇，相當受歡迎。