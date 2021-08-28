【不時不食】當造爆汁香印葡萄　粒粒食逐件食

喜歡食青提，一定鍾意香印，日本香印又名麝香葡萄，皮爽脆富葡萄酸香，一咬即爆汁，散發獨特花香氣息與甜味；產地包括岡山、長野、香川、山形及山梨，其中岡山縣的陽光充沛，加上天然環境優越，並以一枝一束的方法種植，一般甜度達18或以上，成為最頂級的香印提子──晴王。「晴王」可以說是頂級香印的別稱，亦只有岡山縣出產的香印才能稱為晴王，價格自然較一般香印貴。

此外，香印亦有溫室及戶外種植之分，前者早在5月至7月期間上市，是最早一批的收成品，至於戶外種植就需要等到7月才有機會品嘗得到，故由7月至10月期間，可以說日本香印葡萄的當造期。

由於戶外種植需要倚靠天氣，因此，產量相對較少，但品質一般會較溫室種植的優質。日本果農會將甜度達18度以上的香印採收，再視乎重量、大小、每抽顆粒密度，分為藍秀、紅秀、秀（又名特秀）及禮盒4個等級，出口到香港的大都是「秀」級，即是每箱約有5至9抽。而每箱指定重量的香印，抽數即行內人所說的「房數」愈少，代表每房重量愈重，即每粒提子體積愈大，價錢自然愈貴。

由於香印近年成為人氣熱賣的日本時令水果，坊間出現不少聲稱是日本香印的假貨，大家入手前，最好看清楚產地，建議到有信譽的水果店或超市選購。

果農直送 質素保證

精緻生活專門店city'super主打各式優質水果產品及生活用品，最近就近日引入日本果農直送的香印葡萄（Direct Farm Shine Muscat），從特約農家採用不同於市場產品（JA日本農協）的種植法，種出來的香印較一般的從外觀到味道都各具特色與風味，包括長野縣中野市的岩下農園及九州北部大分縣的和泉農場。前者晝夜溫差大，加上園地位於沖積扇上，土地肥沃，非常適合種植香甜的香印葡萄，而9月中旬至11月下旬亦最為當造；後者土地排水性良好，有利種出高品質和高糖度的果實，出產的香印果體大，無核，呈橢圓形，表皮呈黃綠色，果實帶麝香香氣，口感爽脆，甜度達17度以上。而岡山縣晴王香印葡萄，甜度達18度或以上，沒有酸味，果皮薄而脆，果肉無核而質地結實，爽脆多汁。

岩下農園出產的日本長野縣岩下商店香印提子、日本大分縣和泉農場香印提子，每100克由HK$60起；而日本大分縣和泉農園香印提子禮盒（只在海港城分店供應）則以盒作單位，每盒逾HK$800；而日本岡山縣晴王香印提子則每100克盛惠HK$80。

提子糕點 香甜Double Up

除了原粒水果逐粒品嘗外，日本蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise也趁香印當造，選取了山梨縣產香印提子以及貓眼提子製作出一系列香甜味美的糕點，由即日起至9月30日期間供應帶來一年一度的季節限定「日本山梨縣水果企劃」。是次品牌選用的香印均是高質款式，事關品牌位於山梨縣的製作工場與葡萄農家距離相近，不用其他運輸，農家直送香印及貓眼提子，質素自然有保證。是次企劃有多款「慷慨」用料的蛋糕款，包括山梨縣產香印提子樂園、山梨縣產香印提子蛋糕、山梨縣產香印&貓眼提子撻、山梨縣產香印&貓眼提子派對、山梨縣產香印提子梳乎厘芝士蛋、山梨縣產香印&貓眼提子甜點卷等。回本必試山梨縣產香印提子樂園（15cm），雲呢拿海綿蛋糕內已用上不少香印提子，外層塗上厚厚一層鮮忌廉，面層放有勁多切半及原粒香印提子，目測都有2、30粒，數量猶如一抽香印提子，價錢也不過3百多，平過一抽香印價錢，CP值超高。如果想一次過食均兩款提子，可以山梨縣產香印&貓眼提子撻、山梨縣產香印&貓眼提子蛋糕、山梨縣產香印&貓眼提子派對等。