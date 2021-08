球星基斯坦奴朗拿度(C朗)相隔12年重返曼聯,消息震驚全球,令唔少「紅魔」心情非常雀躍!一班曼聯粉絲嘅藝人都紛紛喺社交網發文,包括何猷君直言等咗超過10年:「IVE WAITED OVER A DECADE FOR THIS. WELCOME HOME」而陳家樂就話好壞參半:「不過開心咗先啦,Welcome Back!」何廣沛就不斷上載C朗照片,睇嚟一切盡在不言中!

而曾經一度盛傳C朗會轉投曼聯死敵曼城,劉浩龍就話:「我一秒都冇懷疑過C朗會去曼城😉Wellcome Home Manchester United❤️期待最感動的一個畫面☺️義氣仔女」、「由第一日開始我絕對唔相信佢會做二五仔」。

眾所周知係曼聯忠粉嘅李克勤就竟然未有出Post慶祝,有唔少網民就急不及待喺佢社交網留言:「朗拿度回曼聯啦啦啦啦啦啦啦!!!!!!!!cheers」、「C朗已經官宣回歸曼聯啦!!!」又問佢係咪亢奮得滯暈咗呀!