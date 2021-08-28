C AllStar經理人斥MIRROR廣告多擾民　釗峰：我冇資格點評

MIRROR攻陷全個香港，除咗歌曲洗腦廣告仲拍到手軟，有指過去呢大半年已接拍超過100廣告，尤其是人氣王姜濤更無處不在，而組合C AllStar經理人阿拔就對此表示不滿，佢喺限時動態貼出遮住姜濤樣嘅廣告相，表示每次開手機App都見到「姜生」：「實屬覺得討厭到一個點。」之後又上載多個私訊，表示有唔少人都認同佢嘅講法，又Tag住「原來我無孤獨病」、「soicalDisturb」、「擾民級別」，更直言「我有乜唔敢講」，更指MIRROR「正職唔係歌手，佢哋只係廣告從業員」。

而C AllStar成員On仔（陳健安）就喺社交網發文：「別人成功，好好替別人高興；別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長。」釗峰亦表示收到好多人問佢：「阿簡小吉係你經理人，阿拔係你經理人，其實你哋有幾多個經理人？」之後佢解釋阿拔一直係佢哋經理人公司嘅老闆，依家亦都會主理公司旗下其他藝人。至於12年來一直主理C AllStar發展定位、音樂方針嘅經理人係阿簡、小吉。又直言：「『大人』嘅言論我冇資格點評，只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。多謝大家關心。」

又認同On仔所言：「世界已太多紛擾，做好己任倒已不輕易，更遑論花心神評論他人。安安說得對，別人成功，很自然的會給予掌聲，別人失意，很隨心的就更想扶持、鼓勵，艱難日子，互相支持，何其重要。未來挑戰很多，還是會好好的跟隨原本的藍圖，努力做好每一件實事，謝謝大家一直的厚愛。」