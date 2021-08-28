Mazda CX-5 2.5 i-Special　追加Black Tone版

Mazda最近為CX-5 2.5 i-Special加推全新Black Tone Edition，動力規格跟 i-Special版本一樣，即使滿載出行，一樣動力十足。不過話明係Black Tone Edition，車上當然不少得注入更多黑色元素，令整體賣相更型仔更有風格。

側鏡蓋和19吋鋁合金輪圈均換上Black Metallic亮黑色，配上黑色面罩及環繞全車的黑色防撞保護飾件，淨係觀感已即時變得更型格。車廂方面，全車座椅、 軚環、門邊飾板等均採用黑色合成皮革配襯紅色縫線，中控台及門板更輔以仿碳纖飾板作點綴，跑味提升。加上車上的標準配置都唔少，車價僅$30萬，有一定吸引力。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：SKYACTIV-G直四

容積：2,488c.c.

最大馬力：194ps/6,000rpm

最大扭力：258Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

油耗：13.7km/L（NEDC）

車身體積：4,550×1,840×1,680mm（長×闊×高）