被揭22年戀愛秘密︱黃貫中秘密作冧歌　連朱茵都唔知

由蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣主持的真人騷《請吃飯的姐姐》，最新一集中朱茵和老公黃貫中（Paul）被揭出一個超過22年的戀愛秘密。

節目每集都會迎來不同嘉賓到餐廳，餐廳經理董岩磊播放朱茵當年所唱的《洗衣機》後，表示其實還聽過另一首跟《洗衣機》有關連的歌，而這首歌，正是黃貫中的《洗衣粉》。相似的歌名令朱茵恍然大悟，原來當年黃貫中為追朱茵，以此歌作表白，蔡少芬、洪欣和陳法蓉即時起哄大讚Paul作「情侶歌」很浪漫，而朱茵亦露出了幸福害羞的表情。

朱茵坦言不知道夫妻間這個隱藏了22年的秘密：「我唱嘅《洗衣機》係1996年面世，Paul嘅《洗衣粉》係1999年出現，我哋係1999年一齊嘅。Oh My God，20年呀，我依家先知道，多謝磊磊（董岩磊）畀我呢個驚喜，返去我要同佢（黃貫中）講『洗衣粉』，睇佢有咩有反應。」

節目出街後，Paul亦有就此事在微博回應，對於被踢爆當年作歌追朱茵，他直認不諱說：「我對浪漫有不同的定義（不必讓對方知道），這首『洗衣粉』很冷門，還以為這世界上只有我一個人知道，然後永遠保守着這秘密。想不到二十二年後會被揭穿。」而朱茵亦在微博中，轉載老公的留言，笑言自己其實最愛洗衣服，兩公婆隔空晒恩愛，甜蜜滿瀉。

另外，四位姐姐在節目分成兩組玩遊戲，輸家朱茵和洪欣要接受大懲罰，被蔡少芬換掉微博頭像，變成洪欣的滑稽光頭樣，要擺足24小時，不過感情要好的四位姐姐，最終決定齊齊接受這個大懲罰，在微博換上光頭頭像，十分有義氣。